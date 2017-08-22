Перед посольством США в Москве выстроилась гигантская очередь за визами

У посольства США на Новинском бульваре в Москве выстроилась длинная очередь из желающих успеть получить американскую визу перед перерывом до 1 сентября, передает издание Ura.Ru.

В очереди стоят те, кто пришел на собеседование или просто забрать готовую визу. После проверки документов ожидающих по очереди пропускают внутрь здания, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, некоторые собираются уточнить консульскую информацию на стендах. При этом никаких объявлений об изменении выдачи виз на них нет, уточняет RT.

У посольства США в Москве выстроилась очередь за визами https://t.co/kbwGJO1Rt1 pic.twitter.com/LQzmMUQg9b — РИА Новости (@rianru) August 22, 2017

Посольство США приостановит выдачу неиммиграционных виз по всей России с 23 августа. Собеседования на получение виз отменены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Теперь они будут проводиться только в Москве с 1 сентября.

Дипломаты объяснили изменения нехваткой кадров. Она началась после того, как правительство России в ответ на американские санкции потребовало сократить количество сотрудников дипмиссии. Отмечается, что изменения повлияют и на график оформления иммиграционных виз.