«Сегодня в Ереване  есть улица, носящая имя бандита-рецидивиста Котовского»: Арег Кочинян

Предложение фракции «Елк» в Совете старейшин Еревана переименовать улицы, школы, названные именами русских большевиков, коммунистов, дало повод для обсуждений.

Вчера во время беседы в пресс-центре «Спутник Армения» с историком, политологом Арегом Кочиняном журналисты задали в связи с этим вопрос, следует ли ограничиваться только Ереваном, или мероприятия по переименованию необходимо проводить в масштабах всей страны, так как имена важных людей нигде не фигурируют, а есть множество улиц с нелепыми названиями. Он ответил: «Из нелепых названий приведу один пример: в Ереване до сегодняшнего дня есть улица Котовского. Кто не знает, скажу – по сути, Котовский был бандитом-рецидивистом, и своевременно сориентировался, что победят большевики и со своей бандитской группой присоединился к большевикам. До сегодняшнего дня в Ереване есть улица, названная его именем».

Арег Кочинян считает, что те, кто сегодня заявляют, что заменой названий улиц стирается часть нашей истории, и это станет преступлением в отношении истории, попросту ошибаются: «Историю не сохраняют, давая названия улицам или устанавливая памятники. Ее созидают, а улицам дают названия, потому что это имеет воспитательное значение, для достижения политических целей данной системы. Исходит ли из государственных интересов Армении то, чтобы наше юное поколение воспитывалось на примере Касьяна, Ханджяна, Микояна? По моему мнению, нет. Та система, где действовали эти люди, уже исчерпала себя. Сегодня мы живем в другой системе, в другой реальности».

Кочинян отметил, что когда такие вопросы не регулируется своевременно, то впоследствии они решаются в худшей форме: «Например, на Украине не был демонтирован памятник Ленину, во время революции их по-хулигански, привязав канаты, сбрасывали и разрушали. Проблема в этом: когда сфера не регулируется вовремя, впоследствии она регулируется озверевшей толпой».