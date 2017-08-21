Последний шаг не получился, но сумели преобразовать баскетбол в Армении: Никша Бавцевич

Главный тренер национальной сборной Армении по баскетболу Никша Бавцевич рассказал, почему его команда не смогла одолеть сборную Боснии и Герцеговины в последнем матче отборочного этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.

Напомним, в решающей игре армянская команда со счетом 66:83 на своей площадке уступила сопернику. В случае победы сборная Армении прошла бы в следующий раунд. В первой четверти армянская команда была впереди – 25:24. Однако перед большим перерывом ситуация изменилась, и гости вышли вперед в счете – 44:41. В третьей четверти соперник вновь победил с разницей в три очка. В заключительной четверти Босния и Герцеговина смогла увеличить разницу в счете, завершив игру в свою пользу – 66:83. Лучшим в сборной Армении стал Райан Ботрайт, набравший 22 очка. Таким образом, на предварительном этапе из группы «А» в следующий этап ЧМ-2019 вышли сборные Швеции и Боснии и Герцеговины.

Как передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Армении, Н. Бавцевич, подводя итоги игры, отметил: «Соперник обладал большим опытом и отыграл 40 минут в одинаковом темпе. Мы смогли сделать это только 30 минут, однако этого было недостаточно для победы. В четвертой четверти мы были не на нашем уровне».

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков за фантастическую поддержку. Очень приятно играть в такой атмосфере. Жаль, что мои ребята не были готовы «поймать» это наслаждение. Мы плохо защищались внутри штрафной и допустили много индивидуальных ошибок. Могу лишь поздравить сборную Боснии и Герцеговины. Думаю, все мы огорчены сейчас, поскольку не смогли сделать последний шаг. С другой стороны, мы смогли преобразовать баскетбол в Армении. Показали, что эта команда имеет будущее. К сожалению, мои ребята не имели международного опыта. Многие из них провели самые серьезные матчи в своей карьере. Они не сумели полностью оправдать наши ожидания. Несколько наших игроков были травмированы и находились не в лучшей физической форме. В отличие от нас боснийцы обладали длинной скамейкой запасных. Но давайте не искать отговорок. Мы проиграли, потому что не смогли использовать много возможностей», – отметил Бавцевич.