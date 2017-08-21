В Котайке в аварию попал служебный автомобиль посла Армении в Грузии, всемирно известного тяжелоатлета Юрия Варданяна: shamshyan.com

20 августа в Котайкском марзе произошла крупная авария.

Примерно в 16: 30 часов житель микрорайона Вардашен города Еревана, 42-летний Карапет Оганян на своей автомашине «Toyota Sequoia» с номерами 011 AS 001, двигаясь в сторону Еревана, на 15 км шоссе Ереван-Севан выехал с проезжей части и врезался в бетонное ограждение, после чего автомобиль пролетел вперед и въехал в железный оградительный парапет моста и частично завис на краю моста высотой 6 метров.

Как сообщает фотожурналист Гагик Шамшян, с места аварии в больницу был доставлен 12-летний пассажир Роберт Оганян.

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