Стартовали 29-ые Всемирные студенческие спортивные игры

С 19 по 30 августа в столице Тайваня Тайбэе проводятся 29-ые Всемирные студенческие спортивные игры. По количеству участвующих стран и спортсменов Универсиада по своему уровню является крупнейшим спортивным событием после Олимпийских игр.

В этом году во Всемирной летней Универсиаде принимают участие 7639 спортсменов из 131 страны, которые разыграют 275 медалей в 21 виде спорта. Шестнадцать армянских спортсменов будут соревноваться в 7 видах спорта: тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, дзюдо, прыжках в воду, фехтовании, тхэквондо и ушу. В день тожественного открытия Универсиады, 19 августа, первой в борьбе за медали приняла участие сборная команда гимнастов.

Кстати, в составе сборной Армении по гимнастике находится участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, вице-чемпион Европы 2016 года по опорным прыжкам, лауреат многих международных турниров Артур Давтян и чемпион 28-й летней Универсиады Артур Товмасян. Всего в Тайбэй отправились 29 представителей Армении, в том числе 3 руководителя, 3 судьи, 7 тренеров и 16 спортсменов.

Министерство образования и науки Республики Армения