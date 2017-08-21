«Между Арменией и Великобританией возник хороший диалог»: Армянский офис Британского совета отмечает 15-летие

Армянский офис Британского совета в этом году празднует свое 15-летие. По этому поводу «Аравот» побеседовал с директором армянского офиса Британского совета Аревик Сарибекян.

На наш вопрос, считает ли она оправданными ожидания, госпожа Сарибекян ответила: «Когда говорят 15 лет, кажется, что организация должна быть очень молодой. Но когда мы готовились к мероприятиям, приуроченным к 15-летию организации, и пытались оглянуться назад и рассмотреть все наши достижения, то увидели, что нам есть чем гордиться, и мы внесли большой вклад и в сферу культуры, и английского языка и вообще в сферу гражданского общества, и это дало стабильный результат. Нас радует все то, что мы сделали, и те программы, которые у нас есть. Все это стало возможным благодаря нашему сотрудничеству и с деловыми структурами, и общественными организациями, и журналистами».

Поскольку Британский совет осуществляет множество программ в сфере культуры и образования, мы спросили, которые из них считаются краеугольными и особенными. «Одной из наших первоочередных сфер является культура, поскольку Британский совет – это организация, которая считает очень важным межкультурное сотрудничество и пытается поощрять чувство доверия между Великобританией и другими странами. Культура – лучшее средство для сближения стран. В этой сфере есть ряд достижений, некоторые из которых я бы хотела отметить. Одно из них – фестиваль любимых нами британских фильмов, который в этом году отметил 15-летие вместе с 15-летием Британского совета. С учетом продвинутых технологий, фильмы можно смотреть любым способом, однако фестиваль наших фильмов нами особенно любим в том смысле, и он общепринят, и из года в год увеличивается число людей, которые участвуют в фестивале британских фильмов. Мы всегда стремимся приглашать специалистов из Великобритании, которые делятся с молодыми армянскими специалистами своим опытом, проводятся различные мероприятия – онлайн, в виде встреч… Я высоко ценю наше сотрудничество с фестивалями, которые проходят в Армении, такие как «Айфест», «Золотой абрикос», в рамках которых мы пытаемся представить Великобританию. Мы пытаемся сотрудничать почти со всеми фестивалями Армении, в том числе и с «Реаниманией», «Кин», пусть даже с небольшим участием.

К достижениям в сфере культуры относится идея форум-театра, которую мы внесли в Армению в 2006 году. Я очень рада, что это прошло не только на уровне уроков мастерства и тренингов, а был создан первый форум-театр, и сегодня из этого театра возникли и зарегистрированы разные организации, и эта сфера в Армении уже развивается, независимо от Британского совета.

Более всех представлена наша инклюзивная программа, которая была разработана в 2013 году. Это претенциозная и в то же время смелая программа, и так как мы должны были работать с людьми, имеющих инвалидность, был поставлен ряд задач: прежде всего, надо было сломать стереотипы замкнутости людей, и выступление человека с инвалидностью сразу на сцене в качестве артиста – было смелым шагом. Стереотипы были сломлены и в обществе. Сегодня мы уже имеем актеров, у которых есть инвалидность, и они могут выступать на равном профессиональном уровне. Эта программа превзошла все наши ожидания, и произошло это благодаря двум организациям – британской инклюзивной танцевальной группы «Кандуко» и Малого театра Армении. В 2016 году наша группа выступила в Англии, поступили приглашения из разных стран.

Хочу отметить еще одну программу. Это программа ЕС, с помощью которой мы пытаемся поощрять стабильное развитие культуры в Армении, особенно в финансовом плане. В течение трех лет был проведен ряд тренингов с целью развития предпринимательских навыков у представителей сферы культуры. Это посещения, обмен опытом и с Великобританией, и с разными европейскими странами и со странами Восточного партнерства», – отметила госпожа Сарибекян.

Кроме сферы культуры, вторым приоритетом организации госпожа Сарибекян считает развитие английского языка. «Для любого сотрудничества очень важно знание языка, и я рада, что в Армении обучение английскому поставлено хорошо. В течение этих 15 лет мы бесплатно предоставили большое число онлайн-ресурсов. Проводились разные курсы переподготовки, в наши программы были вовлечены примерно 2500 учителей английского языка, узнали об изменениях в английском языке в последние годы. В Армении мы проводим экзамены по английскому языку, ежегодно 2000 человек сдают наши экзамены IELTS и разные профессиональные экзамены – в сфере бухгалтерского учета, финансов и так далее», – сообщила наша собеседница.

В беседе мы коснулись и сферы образования. Аревик Сарибекян напомнила, что в течение последних 15 лет в сфере средне-специального образования ими была осуществлена довольно большая программа, в результате чего два армянских колледжа начали сотрудничество с двумя колледжами Великобритании, были организованы взаимные посещения, обмен опытом, в Армении было разработано несколько программ.

«Мы также реализовали программы в сфере гражданского общества, которые получили большой отклик, например, проект, направленный на повышение роли женщин в политической сфере, в результате чего мы уже 5 лет проводим конкурс журналистов «На/Не». Были программы для журналистов, поездки в Великобританию, обмен опытом. Вероятно самым большим проектом, который дал значительные результаты, это реализованные в сфере социального предпринимательства – наша работа над законом об общественных организациях, при финансировании ЕС. Конечно, над этим законом работали и многие другие организации, это был долгий процесс, мы делились опытом последних двух лет, нашим профессиональным опытом, и я рад, что закон уже принят. Наша программа была направлена ​​ на областные общественные организации. И я рада, что по итогам программы была создана первая ассоциация социального предпринимательства именно областными общественными организациями», – говорит наша собеседница.

В связи с юбилейным годом Британского совета уже организован фестиваль британских фильмов, в рамках «Золотого абрикоса» прошел день Британского кино, но самым ожидаемым станет намеченное на октябрь мероприятие международной лаборатории танцевальной группы «Кандуко».

«Я очень рада, что международная лаборатория пройдет у нас, и на переподготовку из нашего региона будут приезжать в Армению. И наш небольшой театр также внесет свой вклад. Они также выступит в рамках фестиваля «Ай фест». В ноябре мы ждем визита именитого Джерома Хамера, который является крупным авторитетом в области преподавания английского языка, пройдут занятия по переподготовке, у преподавателей английского языка будет возможность пообщаться с ним. Этот специалист примечателен тем, что любит петь, и через песни представляет Шекспира. Планируется также большой прием, мероприятие с прессой, подробности которого мы пока не раскрываем, чтобы сделать сюрприз», – рассказала директор офиса Британского совета в Армении.

Среди реализованных проектов она также рассказала о финансируемой ЕС программе «Диалог между границами», поистине уникальном культурном диалоге между Арменией и пятью европейскими странами на языке моды. Пятеро армянских дизайнеров и пятеро из европейских стран после взаимных визитов создали коллекцию из 20 работ, представляющих культурные особенности Армении и данной европейской страны. Коллекция была выставлена ​​во всех этих странах и удостоилась большого отклика. Сейчас она хранится в Музее истории Еревана.

Во время нашей беседы мы также поговорили об интересных эпизодах перехода на работу Аревик Сарибекян в Британском совете. Когда руководителями Британского совета в ряде стран были британцы, в 2007 году казалось необычным, что у армянского структуры должен быть местный руководитель. Аревик Сарибекян обусловила это большим доверием со стороны британцев и наличием соответствующего ресурса в Армении. До назначения в 2007 году местного представителя на должность главы армянского офиса Британского Совета Аревик Сарибекян уже работала в течение двух лет в Британском совете в качестве руководителя проекта.

«В нашем регионе было два местных директора — я и глава офиса в Косово. Я рада, что нам удалось доказать, что это действенный механизм, и руководство офисом Британского совета может передать представителю этой страны. Кстати, мой переход на работу в Британском совете был интересным. До этого я работала в организации «Transparency International», и когда я впервые подала заявку на Британский совет, моей дочери было 2 месяца, и я еще не задумывалась о работе, но хотела посмотреть, каковы возможности. Я подала заявку на должность сотрудника программы Британского совета, и меня взяли, а так как человек, работающий в этом офисе, должен был проработать на этой должности еще четыре месяца, то мне сказали, что я принята, и должна выйти на работу четыре месяца спустя. Это для меня был идеальный вариант, поскольку я могла чуть вырастить мою дочь.

Я приступила к работе с 1 апреля 2005 года. Когда появилось объявление о должности директора, я ждала второго ребенка. Я так ценю политику равных возможностей Британского совета, потому что я сегодня директор блогадаря именно ей. После директора-британца должен был быть гражданин Армении, кроме того, я ждала ребенка и снова бы ушла в отпуск, но к моему удивлению, мне доверили эту должность. Меня выбрали, и я ушла в отпуск. А когда 1 апреля 2007 года я приступила к работе в качестве офисного директора и открыла электронную почту, где было несколько писем, одно из них было жалобой на экзамены, а другое относилось к изменениям в финансовой системе, и я уже была готова сожалеть, что подала заявку на эту должность (смеется).

Позже, естественно, я все преодолела, и мне очень интересно работать в Британском совете, в должности, на которой я представляю Армению в Великобритании, и Великобританию в Армении. Я также возглавляю политику равных возможностей и многообразия во всем регионе, взаимодействую с 16 странами, стараюсь применять наш опыт во всех офисах, проводим программы по переподготовке… Хочу особо подчеркнуть, что любые вызовы на этой должности становилось возможным преоддолевать благодаря нашей замечательной команде. В каждой организации существует иерархия должностей, руководство, помощник и т.д., которая действительно необходима, но мы все обсуждаем и решаем все вместе», – отмечает наша собеседница.

Она также добавляет: «Британский совет относится к числу тех организаций, где ни одно достижение не отмечается в одиночку, так как любое достиждение является итогом сотрудничества. Британский совет принят со стороны государственных стуктур, мы реализуем проекты с различными учреждениями, международными и деловыми организациями. Большая поддержка существует со стороны гражданского общества. Наша команда состоит из 10 человек, и без наших замечательных коллег у нас не было бы этих многочисленных успехов. Очень важно также участие журналистов: любое из наших мероприятий широко освещалось, что позволило нам быть доступными для общественности.

Похоже, что за эти годы между Арменией и Великобританией был налажен хороший диалог. У нас есть замечательные программы, к примеру, банк HSBS профинансировал нашу программу по открытию в нескольких школах в областях клубов английского языка, где дети будут иметь возможность заниматься изучением английского языка вне уроков, мы предоставим большое количество литературы, организуем переподготовку учителей. И для более взрослых мы передадим лидерские навыки, с помощью наших мероприятий будем способствовать развитию критического и аналитического мышления, так повысится их уверенность в себе, а также расширятся возможности для трудоустройства».

Гоар АКОБЯН

Газета «Аравот»

18.07.2017г