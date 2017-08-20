Новое бедствие: хвостохранилище Техутского рудника «поглощает» лес и заполняет реку Шнох – фоторяд

Председатель «Союза Зеленых» Армении Акоб Санасарян вчера в Пресс-клубе «Постскриптум» сообщил журналистам, что на днях побывал на Техутском руднике в Лори и зафиксировал грубейшие нарушений эксплуатации рудника.

«Управляющая компания «Валлекс» говорила, что соорудит хвостохранилище, простроит еще одно место для хранения отходов, особо изолированное, чтобы свести к нулю угрозу воздействия хвостохранилища на окружающую среду. Все обстоит не так. Дамба построена неправильно. Вырубили лес, и теперь хвост «поглощает» срубленные деревья и растительность… т.е., изоляция нулевая. Дамба должна была быть установлена в середине ущелья, но ее установили в конце, недалеко от Шноха. Проектная высота хвостохранилища должна достигать более 260 метров. Это ложь, так как они всегда говорили, что Техутское месторождение станет критерием», – сказал Акоб Санасарян.

По его словам, отходы из хвостохранилища попадают в реку Шнох, которая является притоком Дебеда: «В реке Шнохе имеется восемь видов рыб, а теперь нет, даже насекомых и лягушек не осталось, высыхают и сады жителей села Шнох, после того, как они поливают их этой водой».

Эколог подчеркнул, что эксплуатирующая компания в Техуте намерена разрабатывать и некоторые прилегающие залежи, где есть медь, молибден, уран. «Эти территории составляют 14 000 гектаров. Это прилегающие местности и территории тоже ждет гибель».

Луиза СУКИАСЯН

Фотографии предоставлены Акобом Санасаряном