СК: несмотря на ряд громких убийств, число тяжких преступлений в Армении снизилось

Снижение числа тяжких преступлений на почти 18 случаев наблюдается в Армении в текущем году. Как сообщает агентство Фактинфо со ссылкой на информацию из Следственного комитета Армении, по положению на 17-е августа 2016 года было зарегистрировано 53 случая тяжких и особо тяжких преступлений, а в этом году – 35.

“Хотя за последний месяц было зарегистрировано несколько громких убийств, однако это вовсе не означает роста числа убийств в стране. Состояние преступности стабильнoe. Более того, конкретные статистические данные свидетельствуют об определенном снижении”, – заявили в пресс-службе СК РА.

В ведомстве констатировали, что широкий общественный резонанс, вызванный данными делами(например, убийство четырех человек в селе Шамирам, убийство советника губернатора Армавирской области, совершенные на одном из пляжей Севана и в Дилижане убийства), был обусловлен беспрецедентным способом совершения данных преступлений. Все эти преступления раскрыты.

За наблюдаемый период уровень раскрываемости тяжких преступлений составил 85%.

Фото — Фактинфо