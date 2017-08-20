Boston Globe: Крупнейший стартап-институт Бостона Startup Institute переносит свои центры по техподготовке в Армению и Бельгию

АРКА. Крупнейший стартап-институт из Бостона — Startup Institute переносит свои центры по технологической подготовке в Армению и Бельгию.

Как передает издание bostonglobe.com, бостонская компания закрыла в прошлом году свой центр в Чикаго и решила сфокусироваться на Армении и Бельгии.

«В Армении центр будет работать по принципу лицензирования своих программ для отдельных компаний, и надеюсь, что это будет первое из многих таких корпоративных партнерств», — сказал исполнительный директор Startup Institute Рич ДиТиерри (CEO Rich DiTieri).

По его словам, Институт стартапа внедрит свою программу обучения в Бельгии и Армении, в частности, Microsoft будет платить за право использовать программу подготовки Института для инновационных центров в этих двух странах.

Для этих двух стран в настоящее время разрабатываются новые программы обучения по развитию стартапов в сфере высоких технологий.

«Если мы хотим расшириться и выйти за пределы Бостона и Нью-Йорка и помочь людям получить доступ к технической экосистеме в цифровой экономике, это, вероятно, самый эффективный способ для нас, поскольку эта модель позволяет нам осуществлять обучение людей в разных странах, аналогично Бостонскому Институту, без необходимости привлечения миллионов долларов», — сказал ДиТиерри.

Startup Institute – один из ключевых образовательных центров в Бостоне (штат Массачусетс) по развитию инновационной экономики. В рамках своей деятельности институт разрабатывает образовательные программы для частных компаний в Бостоне и других крупных городах США, а также для Гарвардского университета.

На снимке — Рич ДиТиерри (фото — The Business Journals)