Серж Саргсян не вернется с пустыми руками с ожидаемой встречи с Ильхамом Алиевым: «Айкакан жаманак»

Если о возможности ожидаемой встречи президентов Армении и Азербайджана говорили только сопредседатели Минской группы ОБСЕ и представители стран-сопредседателей, еще можно было бы считать, что это всего лишь желание. Но некоторые другие факторы подсказывают, что на этот раз мы имеем дело с конкретным процессом, который, если не возникнет форс-мажорных ситуаций, будет иметь конкретные результаты. Прежде всего, положительно отозвался о встрече с Алиевым сам Серж Саргсян.

«Они (сопредседатели Минской группы ОБСЕ, – авт.) задали нам вопрос о нашей позиции по поводу организации встречи на высоком уровне. Мы ответили следующее: особых ожиданий от таких встреч у нас нет, так как к подобным встречам нужно готовиться, а подготовительная работа предполагает позицию по конкретным предложениям. Такой работы нет, но, тем не менее, мы не против каких-либо встреч и всегда готовы к встречам», – сказал Саргсян 17 июля в интервью «R-Эволюции».

Несколько дней спустя на встрече «без галстуков» в Сочи с Ильхамом Алиевым побеседовал Владимир Путин. По сообщениям прессы, эта встреча заранее не планировалась, и Владимир Путин пригласил Алиева в Сочи в последний момент. Приветствуя президента Азербайджана, Владимир Путин обозначил тему их беседы. «Ситуация в регионе не ясна, я надеюсь, что на нашей сегодняшней встрече мы сможем найти решение всех трудных вопросов», – сказал президент РФ. Естественно, речь идет об урегулировании Карабахского вопроса, где сегодня актуальным является возобновление переговоров.

Анна АКОБЯН

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