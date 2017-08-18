Азербайджанское общество требует от Алиева признать поражение: документ

В последнее время в азербайджанской политической мысли, а также в общественных настроениях, связанных с вопросом урегулирования Карабахского конфликта, появились любопытные акценты. Продолжая действовать в рамках агрессивной риторики и политики, азербайджанские власти, тем не менее, все чаще сталкиваются со стеной непонимания со стороны народа, что вызывает дополнительные трудности и риски для алиевского режима. Да, они продолжают рассказывать своему обществу о достижениях государства, усилении армии, близкой победе над армянами и проч. Но кому они это рассказывают? Народу, пребывающему в тяжелейших социальных условиях, ежедневно борющемуся с практически непреодолимыми последствиями экономического, финансового и даже продовольственного кризиса, который всего год назад в негаданно для себя начавшейся войне заполучил сотни жертв и тысячи раненых, но никаких успехов так и не узрел. Народная мудрость гласит, что в доме повешенного о веревке не говорят. Эта истина, дошедшая из глубины веков, сегодня полностью игнорируется властями Азербайджана, что изо дня в день еще больше углубляет недоверие, образовавшееся в отношениях между обществом и властью.

С другой стороны, появились и внутривластные проблемы, метастазы которых достигли даже основ вооруженных сил и специальных служб Азербайджана. В последние месяцы азербайджанская пресса просто наводнена новостями о внутренних противоречиях в армии, публикациями о конфликте между министром обороны и начальником генштаба, информацией о брожениях, происходящих внутри спецслужб, и т.д. Ко всему этому добавляется и начавшееся соперничество между двумя самыми влиятельными центрами азербайджанской политической верхушки — пашаевским кланом и нахиджеванским крылом, в результате чего Ильхам Алиев был вынужден пойти по бесперспективному и лишь сиюминутному пути решения проблем с помощью политических перестановок и перераспределения сфер влияния.

Так или иначе, все это — сегодняшняя азербайджанская действительность, которая, вопреки риторике Алиева, требует совершенно иных решений от руководства данного гособразования. Причем, речь касается не только решения карабахского конфликта, но и всех остальных проблем, вставших перед Азербайджаном. Но, в первую очередь, в карабахском вопросе. И именно здесь в азербайджанском общественном восприятии наблюдаются резкие изменения. Если внимательно проследить за внутриазербайджанским дискурсом, то можно заметить, что в его основе кроется хорошо закамуфлированное требование признания собственных неудач и принятие поражения. Азербайджанцы больше не хотят слышать зычные речевки Алиева и членов его команды. Хотя бы в то время, когда предаются земле останки десятков собственных солдат. И это хорошо видно по записям азербайджанских пользователей социальных сетей, по упадочническим настроениям в прессе, а также по словам людей, проживающих вне Азербайджана и никоим образом не ограниченных в своем мнении.

Одним из таких деятелей является бывший заместитель министра обороны Азербайджана, полковник Иса Садыгов. В последнее время он ведет довольно любопытый видеоблог, который имеет широкую популярность среди азербайджанцев. Два дня назад в рамках данного блога Садыгов вновь обратился к результатам Апрельской войны и к той лжи, которая распространяется устами президента и министра обороны Азербайджана. Довольно интересный анализ, фрагмент которого я хотел бы представить нашим читателям.

Вот краткий перевод представленного фрагмента:

«Много раз на Туран TV мы обсуждали действия вооруженных сил Азербайджана в Апрельской четырехдневной войне. Недавно, давая интервью, министр обороны заявил, что мы прекратили боевые действия (имеется в виду Апрельская война — ред.) по просьбе России. Ильхам Алиев также использует слова о том, что мы остановили боевые действия по просьбе России. Я много раз в своих выступлениях выражал свое мнение об этом. Со всей ответственностью заявляю, что и Алиев, и министр обороны лгут. Эти действия изначально были согласованы с Россией. Русские сказали: «Атакуйте!» Армянам же сказали: «Будьте готовы». Видимо, Россия хотела наказать и Армению, и Азербайджан. Одному сказала: атакуйте, другого — предупредила. С Россией это было согласовано, поскольку без этого Азербайджан не мог бы использовать против Карабаха тяжелую технику. Этот режим под руководством Алиева подобную ответственность взять на себя бы не мог.

Два дня спустя, 4-5-го (апреля), начальник генерального штаба заключал в России соглашение о прекращении боевых действий с начальником ГШ Армении. Два дня спустя. Может быть, министр обороны и Алиев имеют проблемы с памятью, но я издалека внимательно следил за этими действиями. Два дня спустя они заключили договор о прекращении огня, однако выстрелы продолжались еще месяц. И закончились лишь в начале мая. Имели место позиционные бои. Однако армяне все наши позиции, села с гражданским населением, расположенные на передней линии, полностью превратили в руины. Как вы помните, были разрушены сотни домов. Мы получили десятки жертв среди гражданского населения, поэтому количество погибших солдат держится в тайне. В это самое время возникает вопрос: к каким договоренностям вы пришли? Когда должно было установиться прекращение огня: спустя 2 дня или через месяц? Если вы приходите к согласию в апреле, почему выстрелы продолжаются до 7 мая? Или вы считаете, что все, как вы, дураки, и имеют проблемы с головой? Говорю снова: после таких потерь вы без стыда выходите и заявляете это нации. Значит, извольте объясниться до конца. Почему это продолжалось месяц? В ходе этого было столько жертв и разрушений. Объясните или нет? Вы люди, совершенно не имеющие стыда. Если вы знали, что спустя два дня это должно было прекратиться, отступили бы, зачем давали приказ к наступлению? Зачем позволили уничтожить стольких солдат? В чем был смысл этого? Хорошо, пожертвовали столькими офицерами и солдатами, а сейчас молодцами себя показываете. Право себе хотите приобрести? Ваш уровень столь низок, что даже выходя говорить, не знаете, что говорить. И от слов должен быть смысл».

Подобных комментариев и постановок вопросов в Азербайджане много. А после провальной Апрельской войны количество людей, не верящих Алиеву и его режиму, начало расти, как грибы. Однако, несмотря на все это, власти Азербайджана с упорством, достойным лучшего применения, продолжают тиражировать ложь, сочиненную для общества, в которую, судя по всему, и сами начали верить. В противном случае невозможно найти сколь-нибудь логического объяснения той политике, которой руководствуются военно-политические власти Азербайджана. Пожалуй, вновь назрела необходимость освежить память З. Гасанова, Н. Садыкова, и И. Алиева, и вернуть их в реальность. За сим вниманию вышеуказанных господ, а также (почему бы и нет?) наших любознательных читателей представляю один очень любопытный документ, который начальник генерального штаба вооруженных сил Азербайджана Наджмеддин Садыков адресовал министру обороны Закиру Гасанову еще 28 апреля прошлого года. Вот он:

Министру обороны Азербайджанской республики, генерал-полковнику З. Гасанову

Уважаемый господин министр,

Докладываю Вам, что в период с 2 по 6 апреля общие потери личного состава ВС АР составили 558 убитых и 1293 раненных военнослужащих. 58 из раненных военнослужащих находятся в крайне тяжелом состоянии. Из 558 погибших военнослужащих личности 52 идентифицировать не представляется возможным.

205 из погибших являются военнослужащими спецназа МО. 98 из них погибли во время наступательных боевых действий, осуществляемых в Талиш-Агдеринском (Мартакерт), 32 — Физули-Джебраильском, а 75 — в центральном направлениях.

В целях искоренения отрицательной критики в отношении Вооруженных сил со стороны населения АР, дальнейшего падения морально-боевого духа личного состава армии и панических настроений среди личного состава предлагаю:

1. Передачу трупов погибших военнослужащих ВС АР не осуществлять одновременно (около 60 в неделю).

2. Церемонии погребения части погибших военнослужащих по согласованию с родителями производить в ночные часы — под контролем.

3. Семьям погибших из фонда МО перечислить по 5 тыс. манатов.

Данная докладная записка начальника генерального штаба ВС Азербайджана Наджмеддина Садыкова, вышеприведенный фрагмент из видеоблога бывшего замминистра обороны Исы Садыгова, а также многочисленные оценки, постоянно встречающиеся в азербайджанской прессе и, в особенности, в социальных сетях, говорят о том, что в Азербайджане существует серьезная проблема реальной оценки продуктивности собственной политики. Существует проблема в честности и уважении друг к другу, проблема невозведения лжи до уровня государственной политики, проблема дачи реальной оценки фактам. Все то, чего так последовательно избегал алиевский режим и, как результат, получил общество с пораженческими настроениями. Народ, который теперь уже требует признать поражение. И это требование день ото дня становится все более слышимым.

Грант МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН

Источник — Voskanapat.info