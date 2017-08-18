Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования Королю Испании Филиппу VI

Президент Серж Саргсян сегодня направил телеграмму соболезнования Королю Испании Филиппу VI в связи с совершeнным в Барселоне террористическим актом, который стал причиной десятков невинных жертв и раненых.

«В этот тяжелый час скорби и потери выражаю свои искренние соболезнования и поддержку Вам, дружественным народу Испании и родным погибших, желая силы и мужества духа, а раненым — скорейшего выздоровления.

Подобные бесчеловечные действия вновь подтверждают наше убеждение в том, что необходимо сообща и решительно продолжать борьбу международного сообщества против зла терроризма и всех проявлений насилия», — сказано в телеграмме соболезнования Президента Республики.

Пресс-служба Президента Армении