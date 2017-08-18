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16:44 | Август 18 2017

Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования Королю Испании Филиппу VI

Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования Королю Испании Филиппу VI

Президент Серж Саргсян сегодня направил телеграмму соболезнования Королю Испании Филиппу VI в связи с совершeнным в Барселоне террористическим актом, который стал причиной десятков невинных жертв и раненых.

«В этот тяжелый час скорби и потери выражаю свои искренние соболезнования и поддержку Вам, дружественным народу Испании и родным погибших, желая силы и мужества духа, а раненым — скорейшего выздоровления.

Подобные бесчеловечные действия вновь подтверждают наше убеждение в том, что необходимо сообща и решительно продолжать борьбу международного сообщества против зла терроризма и всех проявлений насилия», — сказано в телеграмме соболезнования Президента Республики.

Пресс-служба Президента Армении

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Рубрики: Официальные

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