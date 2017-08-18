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15:48 | Август 18 2017

Армения и Болгария углубляют сотрудничество в сфере обороны

Армения и Болгария углубляют сотрудничество в сфере обороны

Министр обороны Армении Виген Саргсян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Болгарии в Армении Марию Павлову Цоцоркову-Каймактчиеву и новоназначенного военного атташе, подполковника Янчо Георгиева Комитова.

Как передает пресс-служба МО РА, в ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны высоко оценили уровень армяно-болгарских отношений в сфере обороны и выразили уверенность в том, что открытие офиса военного атташе будет способствовать дальнейшему развитию и углублению сотрудничества в данной области.

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Рубрики: Военные, Международные

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