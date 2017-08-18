Услышал, как пуля просвистела над моей головой: как 17-летний житель Чинари укрылся от снайпера: «Айкакан жаманак»

Семнадцатилетний парень, который 20 июля около часа укрывался от вражеского снайпера, житель села Чинари Агаси Мирзоян. Когда противник начал стрелять, 17-летний Агаси Мирзоян проходил через деревенское кладбище, перегоняя животных на пастбище. Агаси Мирзояна спасло надгробие односельчанина. Представляем фрагмент интервью с ним.

– Как вы заметили, что стреляют именно в вас?

– Услышал, как пуля просвистела над моей головой.

– И где вы спрятались?

– Я прятался за могильными камнями. Около часа укрывался за ними, и еще полчаса пролежал. Как только вставал, чтобы уйти, начинали стрелять, знали, что я там, и нахожусь у них под прицелом. Через час они прекратили стрельбу.

Отметим, что Агаси Мирзоян окончил школу. Сейчас он выполняет в селе разную работу. В разговоре с нами он отметил, что летом следующего года будет призван в армию.

Татев ХАЧАТРЯН