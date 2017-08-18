Если Армения стремится укрепить свою безопасность, то она должна предпринять практические шаги

Собеседник «Аравот» — эксперт Армянского центра демократии, безопасности и развития Марта Айвазян

– В течение месяца Армения приняла участие в двух крупных учениях НАТО. В Румынии с 11 по 20 июля прошли крупнейшие в истории страны учения «Saber Guardian 2017», в которых приняли участие около 25 тысяч военных из 23 стран. А с 31 июля по 12 августа в Грузии состоялись учения НАТО «Noble Partner 2017» с 2800 военными, в которых принимали участие США, Германия, Великобритания, Словения и Турция, а также три страны-партнера – Грузия, Украина и Армения. Подобные учения в Грузии проводились в третий раз, Армения принимала участие впервые, тогда как Азербайджан отказался от участия. Что Армения хотела доказать своим участием миру и что выигрывает наше государство от отношений такого качества с НАТО?

– Не думаю, что подобными шагами Армения пытается или может доказать что-то миру. Учитывая довольно ограниченный формат участия Армении в учениях, это можно рассматривать как очередное заявление, адресованное НАТО о том, что Армения, несмотря на обостренность отношений НАТО-Россия, что, естественно, отражается на внешней политике Армении, пытается сохранить и по мере возможности укрепить свое сотрудничество с НАТО, продолжить свое участие в действиях НАТО по обеспечению международной безопасности. Этими шагами Армения, тем не менее, обеспечивает продолжение сотрудничества с НАТО с дальнейшей возможностью расширения и углубления этого сотрудничества.

В то же время эти шаги можно рассматривать в контексте отношений Армения-Россия-Азербайджан, в частности, российско-азербайджанских военных сделок. «Стратегический союзник» Армении, одновременно государство – член одной и той же оборонной структуры и страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, следовательно, несущая особую ответственность в деле мирного урегулирования Карабахского конфликта, непрерывно вооружает противоположную сторону конфликта, а это совершенно неприемлемо. Учитывая, что эти непрекращающиеся «коммерческие сделки» явно угрожают безопасности Армении, в условиях неурегулированного конфликта создают напряженность и препятствуют процессу мирного урегулирования конфликта, продолжающегося на протяжении более двух десятков лет, и, в частности, с учетом прошлогодней апрельской войны, и ее последствий, этот шаг Армении можно расценить как определенный посыл России.

Однако только этих посылов или, если хотите, демаршей, которые остаются на декларативном уровне и не имеют практического продолжения, по моему мнению, недостаточно, они не заставят Россию прекратить поставки оружия в Азербайджан, не будут содействовать нашим государственным интересам и целям. Если Армения стремится укрепить свою безопасность, свой международный авторитет и позиции, она должна предпринять практические шаги. Армения может, если не говорить обязана выразить соответствующий протест властям РФ, поднять этот вопрос в рамках ООН, ОБСЕ и ОДКБ, потребовав, чтобы Россия выполняла свои международные обязательства и не поставляла оружие одной из конфликтующих стран, выполняла свои союзнические обязательства в случае обстрелов территории РА с азербайджанской стороны, и, наконец, Армения должна принципиально рассмотреть свои союзнические отношения с Россией и создать новые, союзнические стратегические связи за пределами сотрудничества с РФ.

– Участие Армении в учениях НАТО уже дало повод для определенных комментариев, у российских аналитиков, кажется, чувствуются проявления ревности. Президент Армении является президентом единственного на Южном Кавказе государства, который принял участие в официальной церемонии инаугурации президента Хасана Роухани, и этот факт тоже не остался незамеченным российской прессой. Недавно с официальным визитом в Армении побывал министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби, который констатировал желание Израиля развивать дружеские отношения с Арменией. Можем ли мы сказать, что Армении, являющейся членом ЕАЭС и ОДКБ, удается строить эффективную и многостороннюю внешнюю политику?

– На мой взгляд, говорить об эффективности внешней политики Армении, в частности, в контексте региональных развитий, мягко говоря, неуместно. Внешнюю политику РА последних лет можно охарактеризовать как политику неиспользованных, а в некоторых случаях даже потерянных возможностей. Все те геополитические перестановки, которые сейчас происходят в нашем регионе и в мире, непосредственно отражаются на Южном Кавказе, и, в частности, на Армении – в виде разного рода угроз и новых возможностей, увеличения внимания разных силовых центров и государств и предложений по углублению сотрудничества в разных плоскостях и форматах.

Это обусловлено не внешней политикой, которую ведет Армения, а в первую очередь, Арменией, как частью Южного Кавказа, ее географическим положением, определенными историко-культурными и экономическими факторами. Происходящие на международной арене события и системные изменения в очередной раз показывают и подчеркивают выгодное положение Армении и большие геополитические возможности и перспективы с точки зрения международной политики, экономики, а также безопасности. Одним из ярких тому доказательств – заинтересованность таких стран, как Израиль, и крайне расчетливый и прагматичный Китай углублять сотрудничество с Арменией. Более того, активность принципиально отличающихся друг от друга государств можно расценивать как сигнал ослабления позиций России в Армении, что тоже открывает определенные возможности для Армении. Другой вопрос, сможет ли Армения воспользоваться собственными возможностями и перспективами или нет.

– Самым примечательным событием в рамках учений Noble Partner 2017, наверное, было то, что они проходили на фоне визита вице-президента США Майка Пенса в Грузию. Он заявил, что они считают Грузию ключевым стратегическим партнером, поддерживают ее территориальную целостность и усилия страны в направлении членства в НАТО. Принимая во внимание подобные заявления со стороны американской администрации, можем ли мы говорить о том, что Вашингтон станет уделять больше внимания Южному Кавказу, или этот вопрос касается исключительно отношений Грузия-НАТО?

– Стратегическая важность южнокавказского региона не может быть поставлена под сомнение, и это обусловлено его ключевым географическим положением, это транспортный и торговый перекресток восток-запад и север-юг. Южный Кавказ является также точкой пересечения Черноморского и Каспийского регионов, Европы и Азии, а также связующим звеном между Европой, Россией и Ближним Востоком, соединяющей осью Запада с Центрально Азией и станами, находящимися за ее пределами.

Вашингтон всегда следил за процессами, которые происходят на Южном Кавказе и в случае целесообразности стразу же вмешивался прямо или косвенно. Происходящие сейчас на международной арене события дают возможность полагать, что внимание США и ее активность в регионе будут расти, но пока что основываясь не на региональном, а на индивидуальном подходе по отношению к трем южнокавказским республикам. Естественно, региональный подход с точки зрения долгосрочного политического планирования является наиболее логичным, жизнеспособным и выгодным подходом. Однако применение этого подхода на Южном Кавказе сейчас, наверное, является невозможным, поскольку страны региона, имея много общего, что обусловлено, как общим историческим прошлым, так и нынешними усилиями по политическим, экономическим и военным реформам и с этой целью сотрудничества с евроатлантическими странами и структурами, принципиально отличаются от нынешнего объема и содержания их отношений с Соединенными Штатами. В качестве препятствия на пути к региональному подходу необходимо отметить также фактор России и вопрос неразрешенных региональных конфликтов.

В отличие от Армении и Азербайджана Грузия с первых лет приобретения независимости последовательно ведет подчеркнуто «проамериканскую» внешнюю политику, стремясь к членству в НАТО. Естественно, Грузия для США является ключевым партнером в нашем регионе. Заявления и оценки бывших и нынешних вице-президентов и других должностных лиц касательно территориальной целостности Грузии и членства страны в альянсе, по сути, были и остаются неизменными. Их подчеркнутость и интенсивность время от времени подвергалась определенным редакционным изменениям, что также обусловлено отношениями США-Россия, НАТО-Россия на данный момент. Таким образом, заявления Майка Пенса я склонна рассматривать в контексте отношений Грузия-НАТО и США-Россия.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

16.07.2017г