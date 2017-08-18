Пожар в Хосровском заповеднике и служебные автомобили должностных лиц МЧС

Сколько роскошных автомобилей было предоставлено должностным лицам Министерства по чрезвычайным ситуациям, какие гранты брало министерство для новой техники и имущества, и почему не может остановить огонь

Меры по тушению пожара в Хосровском заповеднике на протяжении стольких дней удостоились в социальных сетях бурной критики. Пользователи имеют к правительству вопросы, мол, ладно, мы были не готовы к землетрясению, оказались неготовыми к ураганам, граду, не были готовы к войне, оползням и обрушениям, даже оказались неготовыми к очистке снега, есть хоть что-то, к чему правительство готово? А когда МЧС обратился за помощью к коллегам из России с просьбой прислать в Армении пожарный самолет Ил-76, это привело к появлению различных комментариев по поводу того, что они «разъезжают по городу на «хаммерах» и «джипах», имеют роскошные служебные автомобили, что такое один самолетИл-76, что не купили его для государства.

И поэтому мы решили изучить, сколько имеет служебных автомашин в данный момент МЧС, на который сейчас все переводят стрелу критики, и какова их стоимость.

Выяснилось, что на балансе МЧС находится 21 служебная автомашина. Министру Давиду Тонояну предоставлен «Nissan Patro l», 2008 года производства, с мощностью двигателя в 280 лошадиных сил. Из трех заместителей министра служебный автомобиль предоставлен только одному, Toyota Avalon, 2007 года производства. Не предоставлена машина также и главе администрации.

Директора спасательной службы обслуживает «Toyota Land Cruiser» 2003-го года. В отличие от заместителей министра, все пять заместителей директора Спасательной службы машинами обеспечены: «Mitsubishi Outlander» 2010-го года, «ВАЗ-21» 2002-го года, «Hover SUV», 2008 года производства, «ВАЗ-21 2008-го года и «Hyundai tuksun» 2008 года.

Начальника государственной инспекции пожарной и технической безопасности обслуживает BMW 2007-го года, с мощностью двигателя в 306 лошадиных сил. Кроме того, за министерством закреплены «Audi A6», «Nissan X-Trail», два «Chevrolet Trax», 2015 года производства, две машины «Volkswagen» и «ГАЗ 31», а также 4 «Шевроле Нива», до 2010 года производства. При этом они обслуживают ГНКО «Резерв», Службу сейсмической защиты, Национальный центр технической безопасности, ГНКО «Служба гидрометеорологии и активного воздействия на атмосферные явления», Государственную академию управления в кризисных ситуациях, ГНКО «Специальная горноспасательная служба». Еще в прошлом году МЧС обслуживало 70 служебных машин, то есть, их число сократилось. Бюджет 2017 года правительство планирует сократить еще 150 автомашин.

Примечательно, что Министерство по чрезвычайным ситуациям в последние годы для приобретения новой техники и оборудования получило серьезные гранты. Международная помощь на товары, оборудование и оказание услуг составляет примерно 3.037.442 долларов США, по бюджеты мэрии Еревана и областных администраций предусмотрено примерно 103.557 долларов. В прошлом году 25 мая между правительством РА и Японией был подписан новый договор о предоставлении гранта, по которому Япония предоставила грант на 200 миллионов иен в виде оборудования и техники.

Оборонное ведомство США в рамках программы развития передало МЧС аварийно-спасательное оборудование на 400.000 долларов с целью расширения возможностей пожарно-спасательной службы и для программ переподготовки личного состава. Оно должно было быть официально передано в марте этого года.

Конечно, этим международная помощь, предоставляемая МЧС, не ограничивается, 230 тысяч долларов предоставил ЕС, на приобретение имущества и оборудования, особенно средства индивидуальной защиты и устройств мониторинга. ЮНИСЕФ в 2016-2017гг. в рамках двухлетнего плана действий в январе с.г. предусмотрел инвестиции на 99 тысяч долларов.

ПРООН также предоставил 100.000 долларов для реализации совместной программы с банком ACBA Credit Agricole, для установки противоградовых сетей в сельских общинах. В бюджете на программу СРБ ПРООН, по официальным данным министерства, имеется 193.000 долларов США, которые предусмотрены на установку в сельских общинах систем оповещения, оценки сейсмического риска и т.д.

Рипсиме ДЖЕБЕДЖЯН

Газета «Аравот»

16.08.2017г