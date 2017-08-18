В Ванадзоре принято новое решение о соблюдении тишины в ночное время

В последний день июля мэр Ванадзора Мамикон Асланян принял решение, согласно которому, в период с 23:00 до 7:00 в городе запрещается нарушать тишину. В частности, включать громкую музыку, громко распевать или играть на музыкальных инструментах, подавать звуковые сигналы, устраивать фейерверки и многое другое.

– Это нарушение закона, просто мы приняли для Ванадзора отдельное решение, чтобы еще раз обратить внимание предпринимателей на то, что в Ванадзоре, в конце концов, существуют нормы общественного сосуществования. И люди должны иметь возможность отдохнуть, – отметил в беседе с нами мэр Мамикон Асланян.

Глава общины говорит, что контроль осуществляется за счет инспектирования и по горячей линии. А для нарушителей порядок предусмотрен штраф в размере 40.000 драмов: «Я сам по вечерам часто прогуливаюсь или объезжаю на машине, и сталкиваюсь с неприятными моментами. Не всем доставляет удовольствие качество музыки и громкость. В случае нарушения закона, с тем чтобы еще раз призвать к порядку, мы направим предупредительное письмо, и если нарушение повторится, дело будет направлено в сферу административных нарушений и применены соответствующие меры».

Секретарь фракции «Просвещенной Армении» Анаит Карапетян в беседе с Aravot.am рассказала, что часто в ночное время бывает в различных общественных местах города, и картина, по ее словам, обнадеживающая. «В последующие два дня после принятия решения я была в кафе в городском парке, и должна сказать, что в 23:01, сразу после последнего живого выступления, они сразу же выключили свои инструменты. Затем была включена спокойная и негромкая музыкой, которая никому не мешала. После этого я побывала в Парке железнодорожников. Во всех основных местах звучала тихая музыка. Было видно, что все предупреждены. В одном кафе посетителей видно не было, но за одним столом сидели мужчины, и была включена громкая музыка. В связи с этим я позвонила господину Асланяну и Ваагну Давитавяну, который координирует и контролирует этот процесс. Они сказали, что еще раз предупредят эти кафе, и будут более последовательными в отношении указанных объектов, жалобы на которые безусловно имеются».

Отметим, что данное решение вступило в силу с 1 августа.