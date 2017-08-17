Россия стремительно вымирает: американские ученые

Количество самоубийств, отравлений, убийств и несчастных случаев в России сравнимо с уровнем смертности от этих же причин в Сьерра-Леоне, Анголе и Бурунди, странах, переживающих или недавно вышедших из военного конфликта. После распада Советского Союза на три смерти в России приходится только два рождения. Таковы данные исследования, опубликованного профессором Американского института предпринимательства Николасом Эберштадтом в книге «Демографический кризис России в мирное время».

Об этом в статье «Ученые США: Россия стремительно вымирает», опубликованной на сайте Русской службы ВВС пишет

«Это не просто обширный демографический кризис, это далеко идущий всепроникающий кризис человеческих ресурсов», — поясняет Эберштадт.

По мнению исследователя, несмотря на все признаки надвигающейся катастрофы, политическая элита России еще не осознала масштаба происходящих изменений.

Американские ученые уверены, что в ближайшие двадцать лет проблема быстрого сокращения трудоспособного населения скажется на всех сферах жизни российского общества.

Из-за резкого демографического кризиса, считают исследователи, России придется пересмотреть свое место на мировой арене, а возможно, даже свое политическое устройство и географические границы.

Рождаемость и смертность

Резкое сокращение населения, которое Россия переживает последние 20 лет, в первую очередь вызвано преобладанием количества умерших над числом родившихся.

Рожают российские женщины в среднем примерно столько же, сколько жительницы Западной Европы. По этому показателю Россию можно отнести к странам «второго демографического сдвига», поясняет Николас Эберштадт.

При этом умирают россияне с невообразимой для Европы скоростью.

«Среднероссийский обобщенный уровень смертности сегодня более чем в два раза превышает аналогичный показатель уровня смертности в Западной Европе», — говорит Эберштадт.

Не менее поразительно, по словам исследователя и то, что «средняя смертность по России… примерно на 50% выше, чем в новых странах-членах Евросоюза, то есть по сути бывших странах советского блока».

Одна из главных причин высокой смертности — сердечно-сосудистые заболевания. От них в России умирают на 40% чаще, чем в Финляндии, европейской рекордсменке по количеству смертей от инфарктов и инсультов.

Образованные, но больные

Исследование Николаса Эберштадта свидетельствует, что Россия выбивается из привычных статистических показателей по целому ряду параметров.

«Россия представляет собой современный парадокс, и возможно, уникальный современный парадокс: при высокой доступности образования налицо недостаток человеческого капитала», — говорит Эберштадт.

Проблем со здоровьем у образованных россиян при этом больше, чем, к примеру, у образованных жителей многих стран Латинской Америки, где учеба доступна значительно меньшему проценту населения.

Разрыв между уровнем смертности образованных россиян и тех, кто образования не получил, не сравним с европейским или американским и находится на уровне аналогичных показателей для Южной Африки.

Для того, чтобы оценить интеллектуальную производительность современной России, Эберштадт взял за показатель количество патентов на изобретения и научные открытия, которые регистрируются в стране.

Вся Российская Федерация, безнадежно отставая от США и Японии, а также Сингапура и Тайваня, получает столько же патентов на душу населения, как американский штат Западная Вирджиния.

«С учетом уровня доходов в стране, а также огромного количества выпускников высших учебных заведений, запатентованных знаний должно быть в три раза больше», — поясняет действие алгоритма Николас Эберштадт.

Уехать для своего же блага

«Руководство в Кремле в какой-то степени пытается бороться с частью этих проблем, но похоже, амбициозные лидеры России еще даже не начали осознавать масштаб того, что происходит», — подводит итог Эберштадт.

Исследователь отмечает небольшие тенденции к стабилизации населения в последние годы и надеется на лучшее.

«Пути назад нет, — категорично заявляет Эндерс Уимбуш, старший вице-президент института Хадсона, много лет занимающиеся российскими исследованиями. — Вряд ли Россия будет спасена или спасет себя сама от такого истощения человеческого капитала, которое сделает ее неконкурентоспособной или даже нежизнеспособной».

Как следствие, считает Уимбуш, такая страна, как Россия в ее нынешнем виде, очень скоро может вообще перестать существовать.

По мнению Уимбуша, главный вопрос: как поведут себя россияне, когда неизбежное станет реальностью. А также, что будет делать российское руководство, и как этим воспользуются другие страны мира.

«Для многих россиян, особенно образованных и профессионально мобильных, это станет побудительной причиной для того, чтобы уехать из России», — считает эксперт.

«Это очевидный поступок, когда вокруг тебя образование становится все хуже, промышленность не развивается, уровень здоровья населения падает, а большинство людей становятся все более несчастными», — добавляет Уимбуш.

Технологии вместе людей

Эндерс Уимбуш из института Хадсона также предсказывает, что место России на мировой арене принципиально изменится.

«При реализации [приведенного выше] демографического сценария, мне сложно представить, что [Россия] останется хотя бы региональной державой», — говорит Уимбуш.

Исследователь считает, что одним из возможных способов борьбы с ситуацией для российских властей стало бы развитие технологий, которые позволили бы частично компенсировать сокращение человеческих ресурсов.

«Я не удивлюсь, если Россия станет еще более активным игроком на рынке ядерных технологий, — говорит он. — Оставшееся влияние страна будет распространять на другие страны, чтобы смещать существующий баланс в своих интересах. И рассматривать Россию будут как силу, влияющую на баланс, но не как лидера и даже не как ключевого партнера в отношениях или союзах».

Фиона Хилл, директор центра международной политики США и Европы в Брукингском институте, добавляет, что многие действия российских властей уже сейчас направлены именно на решение проблем демографии.

Военная реформа и стремление к перевооружению, реформа здравоохранения и образования, — все это, по словам Хилл, связано с демографическим кризисом.

Но главное, на чем концентрируются власти России — попытки восстановить разрушающуюся от времени ифраструктуру страны и диверсифицировать экономику.

«Решать две эти проблемы сложнее всего с учетом указанных выше проблем демографии, — поясняет Фиона Хилл. — Количество трудоспособного населения снижается, а для того, чтобы диверсифицировать товарную и энергетическую составляющую экономики нужно как раз больше квалифицированной рабочей силы».

Таким образом, считает эксперт, модернизация, о которой так много говорят руководители России становится все менее достижимой.

Задачи, стоящие перед властями страны, год от года становятся сложнее.И кто бы ни стал следующим российским лидером, его ждет целый комплекс проблем, часть которых обусловлена самым серьезным в Европе демографическим кризисом.