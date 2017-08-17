Время принудить Алиева

Москва и Вашингтон совместно будут работать над урегулированием карабахского конфликта?

Американский сопредседатель Минской Группы ОБСЕ Ричард Хогланд дал интервью армянской и азербайджанской службам «Голоса Америки», в котором подчеркнул, что пришло время для действий по укреплению взаимного доверия. Он выразил надежду, что в ближайшее время в этом направлении будут предприняты определенные шаги.

«Осознаю, что на данный момент было бы сложно добиться полной демилитаризации, хотя это было бы весьма желательно. Однако мы должны снизить возможность военных столкновений»,- отметил американский сопредседатель, добавив, что в первую очередь, необходимо вывести снайперов с приграничных зон и линии соприкосновения, увеличить число международных наблюдателей и разместить специальное оборудование. «Когда две вооруженные стороны находятся в непосредственной близости друг от друга на сложной местности, риск столкновений есть всегда».

Таким образом, американский сопредседатель четко подчеркнул подход, на котором уже больше года настаивает армянская сторона – без средств по укреплению механизмов доверия, без применения методов по укреплению доверия бессмысленно садиться за стол переговоров с Азербайджаном.

Заявление Хогланда свидетельствует о том, что сопредседатели настаивают на своей позиции. Азербайджан продолжает придерживаться деструктивной позиции, не принимая предложение о применении механизмов расследования. Более того, Алиев несколько месяцев назад заявил, что для Баку предложение о механизмах расследования является неприемлемым (при этом, Баку представлял их как технические предложения армянской стороны). Однако положительным фактом является то, что, тем не менее, до сих пор Алиев вынужден время от времени слышать напоминания от посредников о необходимости их реализации.

Хогланд добавил также, что посредники связывают серьезные ожидания с предстоящей в Нью-Йорке встречей глав МИД Армении и Азербайджана, за которой может последовать второй этап – переговоры на уровне глав государств. «Имеется некий всеобъемлющий документ, однако есть также шаги и стадии для его достижения. Надеюсь, что в ходе следующих переговоров на высоком уровне стороны проведут серьезную работу, и если достичь окончательного урегулирования не удастся, то объявят об определенных шагах», – сказал он. При этом Хогланд констатировал, что карабахское урегулирование — это та сфера, где США и Россия продолжают сотрудничать даже в условиях самых сложных отношений.

На прошлой неделе в беседе с «Азатутюн» министр Эдвард Налбандян сообщил, что пока нет какой-либо конкретной информации о встрече президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. Напомним, что недавно в интервью телеканалу «Армения» президент Серж Саргсян отметил, что достигнута предварительная договоренность о встрече с президентом Азербайджана. Известно, что во второй половине сентября в Нью-Йорке состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана. У сопредседателей Минской группы ОБСЕ сегодня есть одна первостепенная задача — предотвратить возможные военные действия и добиться того, чтобы степень напряженности снизилась, на прошлой неделе в беседе с «Азатутюн» отметил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, обращаясь к повестке дня предстоящей в Нью-Йорке встречи глав МИД Армении и Азербайджана. Он добавил, что посредники очень последовательны и в своих шагах, и в своих заявлениях. «Сегодня у них есть две миссии: первая — способствовать тому, чтобы стороны пришли к какому-то согласию, вторая – не допустить возобновления военных действий. Сегодня они сосредоточены на второй миссии, очень хорошо понимая также причину, что в том поле говорить о каком-либо прогрессе невозможно, причиной является Азербайджан с его политикой». 13 августа в эфире программы «Воскресная аналитика с Тамразяном» заместитель главы МИД Армении Шаварш Кочарян подчеркнул, что необходимо принудить Азербайджан к миру: «Причем, в этом вопросе мы, прежде всего, должны уповать на самих себя, и это в очередной раз показала апрельская война. На этот раз мы будем более подготовлены, и мы будем надеяться на самих себя, но, конечно же, не следует игнорировать, а следует ожидать серьезной поддержки от стран-посредниц, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН».

Последний раз Серж Саргсян и Ильхам Алиев встречались более чем год назад – в июне 2016 года в Санкт-Петербурге. По словам Сержа Саргсяна, достигнута договоренность о встрече с президентом Азербайджана, и встреча может состояться этой осенью.

Сегодня многие говорят о том, что российско-американские взаимные санкции могут оказать серьезное влияние на процесс карабахского урегулирования, как Москва, так и Вашингтон могут предпочесть отдельную работу со сторонами. Интересным, и, конечно, неслучайным является тот факт, что в российской прессе уже появляются публикации о достойных внимания «нюансах», например, о том, что Москва должна начать диалог о карабахской проблеме – в формате Россия-Азербайджан-Нагорный Карабах.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

15.07.2017г