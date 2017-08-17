Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:49 | Август 17 2017
14:49 | Август 17 2017

Артаванские леса в Вайоц дзоре сгорели из-за небрежности ветерана-добровольца

Артаванские леса в Вайоц дзоре сгорели из-за небрежности ветерана-добровольца

Причиной возникшего на днях пожара в лесах общины Артаван Вайоц Дзора стала неисправная машина ветерана-добровольца Карена Акобяна.

Об этом Aravot.am сообщил староста села Артаван Симон Бабаян.

По его словам, следственный орган посчитал доказанным, что на автомобиле Карена не был установлен глушитель, и от вылетающих вместе с выхлопными газами искр загорелась трава, после чего пожар перекинулся на лес.

Староста села отмечает, что ветеран очень сожалеет о случившемся, и после этого находится в крайне подавленном состоянии. Другие подробности старосте села неизвестны. Следствие продолжается.

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Рубрики: Происшествия, Регионы

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