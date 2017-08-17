Какую ищут «свободу»?

Когда наши сограждане хотят сбежать из Армении, потому что здесь у них нет работы, или есть работа, но они хотят жить более зажиточно, более обеспеченно, это понятно. Но когда они говорят, что хотят уехать из Армении из-за того, что они тоскуют по свободе, это у меня вызывает некоторое недоумение. Даже в случае с Соединенными Штатами.

Какую свободу житель Армении ищет в Америке? Он намерен выступить по американскому телевидению и обругать Трампа? Да, такой свободы в Армении нет, здесь такую возможность дают только Фейсбук и некоторые сайты. Если его цель когда-нибудь оказаться в эфире CNN, и высказать все, что пожелает душа, нет проблем, стоит уехать. Может, он намерен участвовать в голосовании на различных выборах, зная, что они будут справедливыми? Да, это важная свобода, но я полагаю, что ему не предоставят возможность участвовать в голосовании сразу же на следующий день после прибытия в США. Он хочет развернуть бизнес, будучи уверенным, что прислуживающие олигархии и коррумпированные с ног до головы налоговые и таможенные службы не обанкротят его, как это происходит в Армении? Но имея такую действительно значимую свободу в бизнесе, предполагаю, что бывший житель Армении в США столкнется с множеством других проблем. Другое дело, если он будет работать в ларьке уже «поставившего свое дело» родственника. Но разве работа в американской «будке» обеспечивает больше свобод, чем работа в армянской «будке»? Разные зарплаты? Да! В армянской будке может не быть рабочих мест? Да! Но с самой свободой это, вроде бы, никак не связано. Конечно, вероятнее всего, оказавшийся в США наш соотечественник ничего не предпримет, и будет жить на средства welfare. Однако с точки зрения свободы, или даже справедливости, какая разница, где жить в качестве растения – в Армении, или Соединенных Штатах?

Но в случае с США, хотя бы на теоретическом уровне, стремление искать свободу понятно, по той простой причине, что Соединенные Штаты более свободная, более демократическая, более законопослушная страна, чем Армения. Но когда люди заявляют, что во имя этих, «нематериальных» благ, хотят выехать в Россию, это понять уже сложно. Свобода слова, митингов, политической деятельности в этой стране ограничена больше, чем у нас. Коррупция среди чиновников выше, чем в Армении. Не говоря уже о выборах.