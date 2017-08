Американский неонацистский сайт The Daily Stormer перешел в российскую доменную зону .ru

«Медуза». Американский неонацистский сайт The Daily Stormer перебрался в доменную зону .ru. Новый адрес зарегистрировали у российской компании RU-CENTER. Регистрация была оплачена 15 августа сроком на один год. Владелец сайта в регистрационных данных не указан.

15 августа пользователь Билл Сэйдер, называющий себя исследователем информационной безопасности, по косвенным признакам пришел к выводу, что серверы The Daily Stormer расположены в России. Владельцы сайта скрывают исходный IP-адрес сервера с помощью сервиса CloudFlare.

Sorry it took so long: @slpng_giants new Daily Stormer host: https://t.co/S9VAHFRWo6, based out of where you might wonder? Moscow of course. pic.twitter.com/8AgIWUcZ8O

— Bill Sader (@billsader1987) August 15, 2017