Американский неонацистский сайт The Daily Stormer перешел в российскую доменную зону .ru

«Медуза». Американский неонацистский сайт The Daily Stormer перебрался в доменную зону .ru. Новый адрес зарегистрировали у российской компании RU-CENTER. Регистрация была оплачена 15 августа сроком на один год. Владелец сайта в регистрационных данных не указан.
15 августа пользователь Билл Сэйдер, называющий себя исследователем информационной безопасности, по косвенным признакам пришел к выводу, что серверы The Daily Stormer расположены в России. Владельцы сайта скрывают исходный IP-адрес сервера с помощью сервиса CloudFlare.
Sorry it took so long: @slpng_giants new Daily Stormer host: https://t.co/S9VAHFRWo6, based out of where you might wonder? Moscow of course. pic.twitter.com/8AgIWUcZ8O
— Bill Sader (@billsader1987) August 15, 2017
- The Daily Stormer до недавнего времени пользовался услугами хостингового сервиса GoDaddy. После марша ультраправых в Шарлотсвилле GoDaddy предложил администрации сайта в течение суток перенести домен.
- Поводом для решения GoDaddy стала статья основателя The Daily Stormer Эндрю Англина, в которой он назвал «жирной бездетной шлюхой» и «обузой для общества» погибшую в Шарлотсвилле женщину по имени Хизер Хейер. Она участвовала в акции против марша ультраправых. Хейер погибла, когда в толпу демонстрантов врезался автомобиль.
- Администраторы The Daily Stormer пытались перенести домен на хостинг Google, но там его тоже заблокировали.
Russia, which says it was fighting fascism in Ukraine, is now hosting the Daily Stormer's site. https://t.co/R3YKx05oA5 pic.twitter.com/b8O8cZ6JGF
— Julia Ioffe (@juliaioffe) August 16, 2017