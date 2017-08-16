США будут проводить активную политику на Южном Кавказе

Следующая администрация США, которая придет на смену администрации президента Трампа, будь это через три с половиной, или семь с половиной лет, начнет вести более подозрительную политику в отношении России и будет еще больше готова к развитию отношений со странами Южного Кавказа, сказал в беседе с «Голосом Америки» аналитик Американского института предпринимательства Майкл Рубин. «Это означает готовность США укреплять связи с Азербайджаном и Грузией и даже Арменией, если армянская община США будет проводить правильную политику», – отметил он.

По словам Рубина, подозрительность США в отношении России укрепились на всех политических уровнях, что является сигналом того, что политика явно изменилась: «Впервые многие республиканцы и демократы сплотились, когда вопрос коснулся России». Впереди, по словам Майкла Рубина, маячит перспектива «холодной войны», которую пока что тормозит наличие администрации Дональда Трампа.

По мнению аналитика Атлантического совета, бывшего посла Джона Хербста, вероятней всего, в ближайшее время и США, и Россия попытаются сблизиться с Азербайджаном. Однако здесь есть серьезные проблемы: «Азербайджан понимает важность отношений с Западом с точки зрения безопасности и экономического процветания, однако у него есть проблемы, потому что не верит в демократию и не применяет демократию».

По мнению аналитиков, об изменении политики США на Южном Кавказе уже свидетельствует последний визит вице-президента США Майка Пенса в Грузию, где он выступил перед военным трех стран региона: «Мы едины в оружии, едины в решимости, едины в вере. Мы вместе верим в свободу, верим в Господа, который является источником свободы».

Источник — Армянская служба Голоса Америки