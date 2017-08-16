«Этот шаг Армении был определенным посылом России»: Марта Айвазян

В течение месяца Армения приняла участие в двух крупных учениях НАТО. В Румынии с 11 по 20 июля прошли крупнейшие в истории страны учения «Saber Guardian 2017», а с 31 июля по 12 августа в Грузии состоялись учения НАТО «Noble Partner 2017». Мы попросили прокомментировать этот шаг Армении бывшего заведующего отделом НАТО МИД РА, эксперта Армянского центра демократии, безопасности и развития Марту Айвазян.

«Этот шаг можно рассматривать с точки зрения отношений Армения-Россия-Азербайджан, в частности, российско-азербайджанских военных сделок.

«Стратегический союзник» Армении, одновременно государство – член одной и той же оборонной структуры, и страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, следовательно, несущая особую ответственность в деле мирного урегулирования Карабахского конфликта, непрерывно вооружает противоположную сторону конфликта, а это совершенно неприемлемо.

Учитывая, что эти непрекращающиеся «коммерческие сделки» явно угрожают безопасности Армении, в условиях неурегулированного конфликта создают напряженность и препятствуют процессу мирного урегулирования конфликта, продолжающегося на протяжении более двух десятков лет, и, в частности, вспомнив о прошлогодней апрельской войне, и ее последствиях, этот шаг Армении можно расценить как определенный посыл России.

Однако только этих посылов или, если хотите, демаршей, которые остаются на декларативном уровне и не имеют практического продолжения, по моему мнению, недостаточно, они не заставят Россию прекратить поставки оружия в Азербайджан, не будут содействовать нашим государственным интересам и целям. Если Армения стремится укрепить свою безопасность, свой международный авторитет и позиции, она должна предпринять практические шаги», – отмечает наша собеседница.

Полностью беседу с экспертом Армянского центра демократии, безопасности и развития Мартой Айвазян читайте в сегодняшнем номере печатной версии газеты «Аравот».