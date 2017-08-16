Взятку в 2 млн долларов министру Улюкаеву дал лично глава «Роснефти» Игорь Сечин: прокурор

Взятку в 2 миллиона долларов бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев получил лично от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Как передает РИА Новости, об этом заявил сегодня в суде прокурор.

По данным обвинения, Улюкаев потребовал от Сечина взятку за выдачу министерством заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Это произошло во время саммита стран БРИКС. В случае отказа экс-министр угрожал главе «Роснефти» выдачей отрицательных отзывов по другим сделкам компании.

В материалах отмечается, что Сечин «реально воспринимал угрозу Улюкаева» и вынужденно согласился на его незаконные требования.

«14 ноября 2016 года между Сечиным и Улюкаевым состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний подтвердил свои ранее высказанные намерения получить взятку, согласился в указанный день примерно в 17 часов приехать в офис «Роснефти»», – говорится в обвинительном заключении.

Сам Улюкаев вину не признал и назвал произошедшее провокацией со стороны Сечина и ФСБ. В «Роснефти» отказались комментировать заявление Улюкаева, отметив, что «суд разберется во всех деталях дела».

Адвокаты экс-министра просили вернуть дело в прокуратуру, однако суд не поддержал ходатайство защиты. Процесс по делу Улюкаева продолжится 1 сентября.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.