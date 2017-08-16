Армянe-депутаты парламента Ирана встретились с послом Германии в Тегеране: IRNA

Депутат иранского парламента, представляющий армянскую общину Джорджик Абраамян заявил, что в Иране для армян обеспечена свобода слова и совести. Об этом, как пишет агентство IRNA, Абраамян сказал на встрече с послом Германии в Иране Михаэлем Бертхольдом, на которой присутствовал другой депутат-армянин Карен Ханлари.

Коснувшись соглашения по ядерной программе, заключенной между Ираном и «шестеркой», Абраамян сказал, что это большое достижение и его надо соблюдать.

В свою очередь Карен Ханлари отметил, что между двумя странами были хорошие исторические отношения, и это может помочь в вопросе укрепления политических и экономических отношений.

Посол отметил, что Германия поддерживает диалог между конфессиями, выразив надежду, что соглашение по ядерным программам, достигнутое с Ираном, будет соблюдаться.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН