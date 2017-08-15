Ким Чен Ын после жесткого предупреждения главы Пентагона объявил о решении «отложить» ракетный удар по Гуаму

Северокорейский лидер отложил принятие решения о запуске ракет в направлении американской территории Гуам, решив понаблюдать за действиями США еще некоторое время. Об этом сообщили государственные СМИ КНДР во вторник, передает Голос Америки.

Тем временем Вашингтон предупредил, что любая ракета, направленная на тихоокеанский остров, будет уничтожена.

Детальные планы Пхеньяна запустить четыре ракеты в район Гуама привели к всплеску региональной напряженности на прошлой неделе, когда президент США Дональд Трамп предупредил, что Содиненные Штаты ответят на угрозы Северной Кореи «огнем и яростью».

Впервые появившись на публике за последние две недели, Ким Чен Ын в понедельник провел инспекцию командования северокорейской армии и длительное время изучал подготовленный план ракетного удара с армейскими офицерами, сообщило официальное информагентство ЦТАК.

Во время инспекции стратегических сил армии, в ведении которых находится ракетная программа, Ким Чен Ын похвалил военных за составление «тщательного плана», после чего заявил, что понаблюдает за «поведением глупых янки» еще некоторое время, прежде чем примет решение о целесообразности ракетного испытания, сообщает информагентство.

На опубликованных фотографиях северокорейский лидер сидит за столом с большой картой, на которой проведена линия, соединяющая Северную Корею и Гуам и проходящая через Японию, которая, по-видимому, показывает траекторию полета ракеты.

О планах ракетных запусков было объявлено ранее, и Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея проведет их, если «янки будут упорствовать в своих крайне опасных и безрассудных действиях на Корейском полуострове и его окрестностях». По его словам, США должны «мыслить разумно и правильно оценить ситуацию», чтобы не опозориться, отмечает информагентство.

«США, которые первыми привезли многочисленные ядерные стратегические средства, должны сделать правильный выбор и своими действиями показать, хотят ли они ослабить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение» – заявил Ким Чен Ын, согласно ЦТАК.

Заявлению северокорейского лидера предшествовало предупреждение министра обороны США Джима Мэттиса, который сказал, что любая попытка запустить ракеты по американсокой территории, «может очень быстро перерасти в войну».

«Если они пойдут на это, ну что ж, вперед. – сказал Мэттис в ходе неожиданного брифинга в Пентагоне. – В этом мире никто не открывает стрельбу если не хочет столкнуться с последствиями».

Мэттис попытался развеять опасения по поводу предыдущих северокорейских угроз запустить ракеты в направлении Гуама.

«Мы через несколько секунд узнаем, куда она (ракета) летит», – сказал он.

Глава Пентагона заявил, что если будет установлено, что ракета может нанести удар по Гуаму, она будет уничтожена.

В то же время Мэттис подчеркнул, что Вашингтон предпочел бы урегулировать разногласия с Пхеньяном дипломатическим путем.

«США не заинтересованы в смене режима или ускорении объединения Кореи, – говорится в статье, которую он и госсекретарь Рекс Тиллерсон опубликовали в газете Wall Street Journal в понедельник. – Мы не ищем повода для размещения американских войск к северу от Демилитаризованной зоны».