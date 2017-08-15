Бросившийся в Гюмри с моста мужчина был братом директора медицинского колледжа

Как мы уже сообщали, сегодня в 09:30 утра в Гюмрийский Медицинский центр в предсмертном состоянии был доставлен с множественным переломами и травматическим шоком житель Гюмри 1958 года рождения, Самвел М., который скончался. Мужчина упал с моста «50-летия», с высоты 30-35 метров.

Из управления информации и по связям с общественностью Полиции РА Aravot.am сообщили, что примерно в 9:10 вечера полиция получили сигнал от станции скорой помощи в Гюмри, что с моста «50-летия» бросился мужчина, его личность выяснена, это Самвел Мартиросян, 1958 года рождения. Он был перевезен в Медицинский центр в Гюмри, где и скончался. Назначена судебная экспертиза, выяснения обстоятельств дела, случайно ли упал с моста или это было самоубийство.

Выяснилось, что Самвел Мартиросян был братом директора медицинского колледжа Гюмри, его жена умерла два года назад, а сын находится вне Армении. У него имелись некоторые проблемы со здоровьем, с сердцем, и он жил в одиночестве.