Что осталось в политическом арсенале Москвы в направлении Армении

Навстречу осеннему политическому сезону Москва проводит перегруппировку своих сил в регионе. В ее политическом балансе последних месяцев зияют огромные «дыра», и наяву все тенденции к тому, что они не закроются, а наоборот – расширятся и углубятся. Тогда как, сообразно «мечтам» целой армии политиков, политических и экономических экспертов, должны были расшириться и углубиться не эти «дыры» в российской политике, а отношения с нашим «стратегическим союзником», к тому же «в рамках ЕАЭС и ОДКБ». Однако, как мы видим, реалии немного иные, а если точнее — прямо противоположные.

С начала августа с.г. политические рычаги Москвы оказались просто вне закона – военные, экономические, военно-технические, дипломатические, а ее репутация как субъекта международных отношений «преодолела ноль» и выражается в отрицательных значениях.

Весь тот инструментарий, который Москва задействовала и повлияла на решение Армении от 3-го сентября 2013г, существенно потерял свое значение. Энергетический рычаг не работает, поскольку Иран рядом с нами и открытым текстом предлагает обеспечить энергетический коридор в Грузию и далее в Европу, и Армения, по сути, должна быть только рада, когда Газпром просто покинет нашу страну. Угроза выгнать трудовых мигрантов из России также не работает, так как разваливающаяся вследствие санкций и бездарного управления экономика – сама отталкивает их и отправляет домой. Рычаг дестабилизации в Армении также давно уже не тот, поскольку существование более пророссийской, чем власть, оппозиции будет рассматриваться как просто недоразумение и цирк. Хотя, не нужно исключать, что Москва будет поощрять разные псевдорадикальные группировки, которые попытаются сыграть на общественном недовольстве. Мало что осталось и от прежнего восприятия мифологии и фольклора на тему «армяно-российской вековой дружбы», особенно после прошлогодней Апрельской войны и на фоне поставок наступательного вооружения БакуА главным и жестким рычагом, который и попытается задействовать Москва, является Нагорно-Карабахский конфликт. По понятным причина, Москва как не имеет возможностей, так и сама будет избегать разжигания полномасштабной войны, следовательно, попытается придумать что-то новое.

Заявление американского сопредседателя Минской Группы ОБСЕ Ричарда Хогланда от 10 августа показывает, что США поставили задачу вернуть процесс к Венской повестке мая 2016г, как то: вывод снайперов, размещение специального оборудования и увеличение числа наблюдателей ОБСЕ. И Хогланд главный акцент поставил на следующем, обозначив главную цель этих предложений: «Мы должны снизить возможность военных столкновений в Нагорном Карабахе». Это заявление сделано навстречу предстоящей в Нью-Йорке встрече Налбандян-Мамедъяров.

Конечно, может создаться впечатление, что имеем дело с «очередным заявлением», каковыми они были за прошедшие годы вплоть до сегодняшнего дня, и что не стоит этому придавать большого значения.

Сразу нужно сказать, что это очень неправильное впечатление. А неправильное, потому что после апреля-мая прошлого года существенно изменилось соотношение сил в регионе: инфраструктуры, силы и средства НАТО, которые размещены или приближены к региону, позволяют говорить о качественно другой ситуации. Завершившиеся на дня в Вазиани учения, в которых приняла участие и Армения, и о которых по другому поводу уже говорилось, показали, что у главных акторов НАТО и стран-партнеров сформировалось общее восприятие угроз, а российские «экспертные» и экспертные круги начали шуметь в адрес Армении, начиная с «обвинений» пропагандистского характерам кончая постановкой вопроса: сможет ли Москва сохранить свое военное присутствие в Армении? Не забудем подчеркнуть с нашей стороны – и за счет Армении.

Русские, собственно, правильно и делают, что выдвигают такую постановку вопроса. И совершенно нет необходимости оправдываться или убеждать, что «ну нет, должно сохраниться». Такая позиция будет не только несерьезной и смешной, но и бессмысленной в функциональном плане, поскольку это военное присутствие само по себе становится бессмысленным. В лучшем случае. И нелишне отметить, что оно в случае выявления определенных обстоятельств может превратиться в главную угрозу Армении. Следовательно, лишний раз «клятвами» русским ничего не изменится, и, в конце концов, не нужно недооценивать их интеллект и оскорблять их разум, как и наш в том числе.

Армянской стороне остается всего лишь, руководствуясь рациональным восприятием интересов, избегая резких шагов, тем не менее, именно этой осенью дать старт пересмотру армяно-российских отношений и, параллельно с этим, диверсификации политики безопасности, оборонной политики, экономической и внешней политики, гармонизируя процесс с меняющимися реалиями.

Также очень важно избегать внутреннего использования популистских позиций в процессе Нагорно-Карабахского урегулирования, что может стать почвой для спекуляций со стороны псевдорадикальных группировок, а также любой ценой избегать участия в любой форме в московских инициативах вне Минской Группы ОБСЕ, на российских площадках.

Москва особо и не выделяется скрытностью, и о своих возможных шагах дает знать посредством прессы и устами экспертов или «экспертов». На арене на этот раз уже «витает» новая идея, что Россия должна инициировать какой-то процесс в формате Баку-Москва-Степанакерт, учитывая внешнеполитический «разворот» Еревана, чтобы не потерять контроль. Очевидно, что в Степанакерте осознают все опасность такого «предложения» для армянских интересов, и в ответ могут предложить, что если Москва и Баку намерены придать новый импульс процессу, то спокойно могут вернуться к трехстороннему формату 12-го мая 1994г – Ереван-Степанакерт-Баку, а Москва весь свой «миротворческий» потенциал может свободно реализовать в формате Минской Группы, чему армянские стороны уж точно не намерены мешать.

Региональные развития крайне выгодны для Армении, в связи с подчеркнутой активизацией и Запада, и Ирана, и Китая. Причем, интересы этих субъектов если в других вопросах или других регионах сталкиваются в разной степени, то в Армении не только нет предпосылок для такого столкновений, но и их интересы напрямую взаимно дополняют друг друга, и это во многом выгодно также нашему сегодняшнему соседу и партнеру, и завтрашнему союзнику – Грузии. И если и есть столкновение, то только с великодержавными интересами России. Причем, у русских здесь больше нет союзников, кроме Азербайджана.

Российский политический арсенал в направлении Армении обвально пустеет, и это вполне закономерно. В то же время, если когда-то Россия воспринималась в качестве хоть и плохого, но решения проблем региона, то сейчас она превратилась в «главного режиссера» этих проблем, который не только не может иметь решения, но и становится главной проблемой и угрозой региона, даже если, скажем, в Азербайджане захотят думать иначе.

Интеллект, политическая зрелость, умеренность, упорство, последовательность, внутри и вовне – именно эти качества жизненно важного значения требуются от армянской политики в предстоящий чрезвычайно сложный и ответственный период.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

15.08.2017г