«Пока будет существовать эта система РПА, не имеет значения, кто будет в роли премьер-министра»

Геворг Горгисян сомневается, что люди взбунтуются против премьерства Сержа Саргсяна, поскольку, по его словам, большинство населения на 5 лет продало свое право на протест.

Член блока «Елк» Арам Саргсян в интервью Радио Азатутюн на днях заявил, что правящая партия желает внести раскол в ряды их оппозиционной силы, чтобы «Елк» был не в состоянии бороться против планов Сержа Саргсяна занять в 2018 году пост премьер-министра. Он указал, что в 2018 году, когда Серж Саргсян займет пост премьер-министра, это «очевидно, вызовет волну разочарования, и бороться с этим будет некому, поскольку «Сасна црер» находится в тюрьмах, остается только блок «Елк». А значит, нужно развалить «Елк», как был развален АНК.

Газета «Аравот» поинтересовалась мнением секретаря парламентской фракции блока «Елк» Геворга Горгисяна, удастся ли властям расколоть «Елк», есть ли для этого предпосылки, на что он ответил, что внутри блока нет абсолютно никаких разногласий: «То есть, каких-либо признаков, которые могут предсказывать или предполагать, что «Елк» может развалиться, по положению на данный момент ничего подобного нет». Почему они считают, что власти планируют развалить именно блок «Елк», разве нет других оппозиционных сил, по мнению Геворга Горгисяна, «колониальному состоянию Армении в глобальном восприятии противостоит только их блок: «Большинство всех остальных парламентских и непарламентских сил, даже когда у них имелась возможность высказаться или выступить, например, против вхождения в Евразийский экономический союз, ничего не сделали. И только представители блока «Елк» в свое время предпринимали что-то против этого, они и сейчас говорят о независимости и интересах Армении, энергетической независимости, поиске альтернатив безопасности, обо всем том, что исходит из интересов Армении и, возможно, противоречит интересам некоторыми наших коллег. Но мы являемся независимым государством и должны руководствоваться интересами нашей страны».

Отвечая на вопрос, следует ли считать, что все остальные силы согласны с премьерством Сержа Саргсяна, и только «Елк» выступает против этого, из-за чего власти намереваются внести раскол в их блок, Геворг Горгисян ответил так: «Время покажет. Если на деле не произойдет серьезнейший народный бунт, граждане не потребуют, чтобы Серж Саргсян не становился премьер-министром, никакая политическая сила ничего не сможет сделать. Цикл, когда мы могли осуществить реформы и произвести смену власти, мы уже миновали – это были парламентские выборы. Следующий будет через пять лет. Люди по каким-то причинам выбрали РПА. А вы знаете, что когда речь идет о предвыборных взятках, то политические партии покупают у граждан не голос, а их право на протест в последующие пять лет. Все граждане, которые согласились на предвыборную взятку, они больше не будут иметь права на протест, и вряд ли выступят против какого-либо решения РПА. Пока будет существовать эта система РПА, не имеет значения, кто будет в роли премьер-министра, будь то Серж Саргсян, или кто-то другой, кого Серж Саргсян приведет в очередной раз, чтобы потом сделать козлом отпущения, как мы это видели в последние годы».

На наше уточнение, то есть, выходит, что не существенно, кто станет премьер-министром, так как он все равно будет назначен от Республиканской партии, Геворг Горгисян ответил положительно: «Да, если назначает Республиканская партия, например, премьером стал не Серж Саргсян, а другой человек, а Серж Саргсян останется лидером партии, так сказать, и продолжит управлять страной, находясь в тени, то какая разница? Какая разница, если все рычаги снова останутся в его руках? На ближайшее время единственным вариантом остается то, если какая-либо политическая сила попытается что-либо предпринять, а это произойдет только в том случае, если будет востребовано со стороны народа. А я сомневаюсь, что появится такая востребованность, поскольку большинство населения на 5 лет уже продало свое право на протест».

Ранее член блока «Елк» Сасун Микаелян во время беседы с журналистами в парламенте отметил, что было бы правильней, если премьер-министром станет Серж Саргсян, из-за чего в средствах массовой информации и социальных сетях поднялась волна бурной критики, мол, «Елк» продался. На наш вопрос, теперь, фактически, и вы имеете подобный подход к премьерству Сержа Саргсяна-министром, Горгисян ответил следующим образом: «Сасун Микаелян сказал, что лучше будет он, и сам будет нести ответственность, чтобы приведет марионетку. В этом отношении я согласен. Вы знаете, что произошло после интервью Микаеляна, против нас заработала пропагандистская машина. Заголовки не раскрывали того, что сказал Сасун Микаелян, искажался даже контекст. Шли заголовки, что «Елк» поддерживает Сержа Саргсяна. Началась направленная конкретно ​​против нас кампания».

Рипсиме ДЖЕБЕДЖЯН

Газета «Аравот»

12.07.2017г