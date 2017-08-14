Россия, Грузия, «мягкая сила»: Грузия-Онлайн

Грузия-Онлайн, Тенгиз Аблотия. В последние годы много говорят о появлении в Грузии пророссийских сил – как в политике, так и в общественной жизни. Ничего странного в этом нет, если учесть, что Путин все-таки решил принять во внимание западный опыт, и перестать искать по всему миру союзников только путем устрашения и демонстрации танков. Нет, конечно, танки все еще остаются главным орудием вербовки друзей Кремля, однако там все таки более или менее поняли цену т.н. «мягкой силе» — то есть попыткам настроить в свою пользу общественное мнение через культурно-гуманитарные и экономические механизмы.

Знаменитый сталинский вопрос «Кто такой Папа Римский, и сколько у него дивизий?» — в 21-м веке неактуален – СССР развалился имея горы оружия и сотни квадратных километров бронетехники – все это добро оказалось совершенно беполезным, оно даже ни разу не выстрелило, поскольку стрелять было не в кого.. А Ватикан – вроде как жив и даже в меру упитан – без единого пулемета.

Конечно, Россия не была бы сама собой, если б мягкая сила использовалась по-умному – без коррупции, без откровенной идеологизации, а главное, что она слишком уж второстепенна, на фоне силы обычной.. Однако следует также учитывать, что российская пропаганда рассчитана преимущественно на низы общества, которое идеально воспринимает все эти нелепые разговоры о единоверии, о геях, захвативших Европу и т.д.

В этой ситуации совершенно естественно, что в Грузии появились пророссийские силы. По этому поводу многие говорят, что все дело в том, что после развала СССР не была проведена люстрация, которая бы выявила агентов КГБ.

Однако на самом деле к нынешнему пророссийскому политическому классу люстрация имеет самое отдаленное отношение – те агенты КГБ, которых могли бы люстрировать в начале 90-х, сегодня преимущественно либо уже в лучшем мире, либо давно на пенсии, в политику не вмешиваются, и никакой активной общественной деятельностью не занимаются.

Большинство из тех, кого сегодня принято называть пророссийскими, во времена СССР в лучшем случае учились в университетах, и ни к какому КГБ никакого отношения не имеют – это «новые ватники», порождение периода 2000-х.

Однако проблема в том, что в настоящее время очень сложно определить кто по-настоящему пророссийский – сами прокремлевские деятели категорически отрицают любое обвинение в пророссийскости, и говорят, что всего лишь пытаются наладить отношения с Россией. То, что такое налаживание невозможно по объективным обстоятельствам, и любые такие попытки бессмысленны – это слишком высоколобый аргумент в споре. На него очень легко ответить — «Ну давайте попробуем. В конце концов, попытка не пытка»..

Более того, появилось стереотипное оправдание – «мы не пророссийские, мы прогрузинские».. Имеется в виду, что прозападные силы – антигрузинские, а вот они – прогрузинские, но никак не пророссийские.

На самом деле, все это имеет вполне разумное объяснение – широкая публика довольно слабо понимает, что значит пророссийские, и воспринимает это понятие слишком уж буквально – пророссийский – это тот, кто выступает за вступление в состав России, все остальное – это дело вкуса.

Приходится несведущим людям упорно и методично объяснять – на улице 21-й век, и так топорно уже никто не работает. В первую очередь потому, что России совсем не нужна Грузия в составе РФ, ей вполне достаточно иметь лояльное правительство, как в Армении.

Соответственно, вхождение в состав России, которое многими нашими согражданами воспринимается как показатель пророссийских настроений, уже давно неактуально.

Задача перед Москвой, как уже было сказано – куда более простая – посадить в Тбилиси промосковское правительство..

В этой ситуации для Кремля наиболее выгодны как раз опосредованно пророссийские силы, не демонстративно, и ненапрямую, партии, которые иногда даже могут критиковать Москву, и называть Россию страной-оккупантом.

Никто никогда не признается в том, что работает на Кремль, а в «прогрузинской» риторике не всегда можно найти московский след.

Тем не менее, есть несколько элементов, которые позволяют утверждать с почти 100%-ной гарантией, что большинство политиков, произносящих пышные тосты о национальной идентичности, и время от времени расхаживающие по городским улицам в чохе – на самом деле работают на Кремль — иногда сами того не понимая, но в большинстве случаев вполне сознательно.

Пророссийскими являются самые националистически настроенные деятели. Это вообще нонсенс – пророссийский националист, но преимущественно так оно и есть в реальности.

Националист образца конца 80- 90-х годов в первую очередь – антизападный. Он ненавидит Америку, Европу, Азию, Африку, Австралию, в общем весь мир. Главный лозунг – «надо держаться от Запада подальше, потому, что он борется против нашей идентичности».

Пророссийскость этой позиции заключается в том, что любой изоляционизм в Грузии — на руку России. Любое отставание – политическое, экономическое, ментальное – на руку России, потому, что чем более закрыто, архаично и отстало общество — тем легче им манипулировать. Тем легче его покупать по дешевке, перетянуть на свою сторону пообещав престижный титул, незаслуженные богатства, и привилегии.

Любой антизападный изоляционизм на руку России, так как Грузия не сможет существовать без сильного союзника. Как только из Грузии уйдет Запад, свято место пусто не бывает — его тут же займет Россия.

Промосковскими являются также разговоры о возможном нейтралитете Грузии, так как в реальности нейтралитет невозможен – во-первых Россия тут же скажет, что он не касается Абхазии и ЮО, которые являются независимыми государствами, во-вторых нейтралитет является предметом не только желания самой страны, но и согласия всех соседей, как в случае со Швейцарией.

Любое объявление нейтралитета, подразумевающее уход Запада из Грузии, автоматически является проявлением изоляционизма, соответственно, является сугубо прокремлевским шагом.

По той же причине пророссийскими являются и разного рода «Грузинские марши» — их цель – изгнать иностранцев, превратить Грузию в закрытую и по сути недееспособную страну, и единственное, кого такой вариант устраивает – это Россия.

Любая закрытость, любой изоляционизм, в конечном итоге оставляет Грузию один на один с Москвой, а без поддержки Тбилиси со стороны Запада, Кремль проглотит нас так, что даже не заметит.

Если вы выступаете за т.н. «национальную идентичность», которая на самом деле является идентичностью грузин периода брежневского застоя – вы пророссийский, потому, что такая «идентичность» несовместима с развитием, соответственно, превращает Грузию в легкую добычу Москвы.

Если вы просто сторонник «единоверия» — то и тут – вы пророссийский, так как в Грузинской православной церкви преобладают религиозные функционеры, прошедшие обучение в российских семинариях, соответственно, они считают свои естественным союзником именно РПЦ.

Если вы строите из себя патриота, и при разговорах о российской оккупации тут парируете «А что, разве Турция – не оккупант?» — то и тут вы на стороне Кремля — иначе никак нельзя оценить то, что на одну доску ставятся события 300-летней давности, когда большинства нынешних государств в нынешних границах вообще не было, и то, что происходит сейчас, перед нашими глазами.

Кроме того, такой подход направлен на то, что поссорить Грузию со всеми соседями – а что может быть для Кремля желаннее, чем недееспособная, закрытая, изолированная Грузия и плюс ко всему находящаяся в состоянии перманентного конфликта с соседями?

Также пророссийскими являются деятели сеющие все виды ксенофобии — ненависть к религиозным, национальным, и даже сексуальным меньшинствам.

Уж казалось бы последнее совсем уж ни при чем – почему нельзя быть прозападно настроенным и гомофобом одновременно? Теоретически конечно можно, вот только практика показывает, что гомофобия очень редко ходит одна – это один из факторов целого комплекта фобий — очень редко бывает такое, чтоб гомофоб одновременно не испытывал ненависти к католикам, хиппи, панкам, армянам, индусами, и ко всем остальным.

Следовательно и тут приоритет тот же – изоляционизм..

Таким образом, для того, чтоб быть пророссийским, совсем не нужно призывать к вхождению в состав России – достаточно всего лишь быть «прогрузинским», загнать страну в изоляцию, культивировать ненависть, агрессию, воровской кодекс, и в конечном итоге лишить страну перспективы. Все остальное Москва легко и непринужденно сделает сама, без их помощи.

Фото — Грузия-Онлайн