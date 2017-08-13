Мечта индийцев: «Если бы Артур Алексанян приехал и поработал у нас хотя бы шесть месяцев»

Учредитель-редактор еженедельника «Шрджапат» Епраксия Мехакян, недавно посетив Индию и приняв участие в ежегодно проводимом в Дели конкурсе «Мисс и Мистер Болливуд-2017», имела возможность встретиться с президентом Федерации борьбы Индии Бриджем Бушаном Шаран Сингхом, который является также вице-президентом Азиатской ассоциации борьбы. Господин Сингх, восторженно говоря о высоком уровне этого вида спорта в Армении, выразил желание хотя бы на шесть месяцев пригласить в Индию олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Артура Алексаняна – Белого Медведя, в качестве тренера.

«Президент Федерации борьбы Индии был очень строгим мужчиной, чьи заместители в его присутствии не садились. Я провела с ним интервью, у нас состоялась также подробная беседа. Я рассказала, что наш премьер-министр желает развивать туризм, и предложила приехать и сделать инвестиции в Гюмри. Кстати, он готов, и говорит, что если наше руководство пригласит его, то он приедет, изучит, пообещал за свой счет отправить в Индию группу наших борцов. Кроме того, он говорит, что можно углубить сотрудничество в сфере спорта, включив Армению в Азиатскую ассоциацию по борьбе. Конечно, такие вопросы решать нашим ответственным лицам в сфере спорта. Мы побеседовали и об Артуре Алексаняне. Он говорил об армянском спортсмене с восхищением. Он следил за поединком нашего чемпиона в Рио, и отметил, что готов профинансировать приезд Артура Алексаняна в Индию, чтобы тот пробыл там хотя бы шесть месяцев в качестве тренера», – сказала Епраксия Мехакян.