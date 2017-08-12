США предложили отложить референдум о независимости: лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани

Deutsche Welle. Лидер иракских курдов Масуд Барзани утверждает, что США предложили отложить запланированный на 25 сентября референдум о независимости Курдистана. Как сообщили в пресс-службе Барзани, с соответствующей просьбой к нему во время телефонного разговора в пятницу, 11 августа, обратился американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Глава Госдепа США выразил уверенность, что все спорные вопросы между региональным правительством Иракского Курдистана и официальным Багдадом «должны решаться путем диалога». В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что плебисцит отвлечет «от более насущных вопросов», включая борьбу с террористической группировкой «Исламское государство».

«Дата перенесена не будет»

Вместе с тем экс-министр финансов Ирака и близкий соратник Барзани — Хошияр Зебари — уже заявил, что, несмотря на просьбу Вашингтона, «дата не будет перенесена». Референдум пройдет «25 сентября — без изменений», отметил он.

На что может повлиять референдум?

Даже если большинство участников референдума дадут положительный ответ, это не означает автоматически, что курды объявят о создании собственного государства. Прежде всего, они надеются получить больше поддержки на переговорах о самоопределении с властями Ирака. Правительство в Багдаде категорически отвергает как отделение курдской автономии, так и референдум на эту тему. Предполагается, что Турция, Иран и Сирия также не признают курдскую республику, поскольку опасаются обострения сепаратистских настроений среди курдов на своей территории.

Лидер иракских курдов Барзани в 2014 году уже пытался провести референдум о независимости Курдистана. Тогда же поднимался и вопрос о спорных районах, в том числе, городе Киркук. Правительственные войска покинули этот регион в результате наступления боевиков террористической группировки «Исламское государство», после чего курды взяли его под свой контроль.