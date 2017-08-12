Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:16 | Август 12 2017
18:16 | Август 12 2017

По мнению Лаврова, «бросить русских» в Крыму и Донбассе – это как «сдать немцам Ленинград»

По мнению Лаврова, «бросить русских» в Крыму и Донбассе – это как «сдать немцам Ленинград»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил мысль о том, чтобы бросить русских в Крыму и Донбассе, с идеей сдачи немцам Ленинграда во время Второй мировой войны. Об этом передает Радио Свобода.

Отвечая на вопросы участников прокремлевского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме», министр сказал, что не призывает к «милитаризованным действиям», но просто хочет сказать, что «есть вещи, которые мы не можем оставить, если мы являемся нацией». Министр выразил мнение, что «отдавать Крым в руки нацистам, которые совершили переворот в Киеве, было бы преступным».

Сказав, что в Донбассе война не идет, а только отмечены нарушения перемирия, Лавров заявил, что «новыми бомбежками и обстрелами… мы эту проблему не решим». В социальных сетях тут же отметили, что таким образом глава МИД признал, что Россия бомбила и обстреливала восток Украины.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда