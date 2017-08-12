Обама осенью вернется на политическую сцену «деликатным танцем»: The Hill

Бывший президент США Барак Обама готовится к возвращению на политическую сцену и участию в общественной жизни.

Об этом пишет газета The Hill, со ссылкой на одного из помощников бывшего президента.

«Этой осенью Обама вернется на национальную сцену. Это будет «деликатный танец», потому что демократы не хотят, чтобы он стал лицом партии», – пишет газета.

Отмечается, что вскоре будет разработана программа действий экс-президента. Источники, близкие к Обаме, утверждают, что он будет играть активную роль в восстановлении позиций партии.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН