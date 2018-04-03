МЧС Армении: 8 человек пострадали при взрыве в Burger King в центре Ереванa

Восемь человек, в том числе иностранные граждане, 2 апреля вечером пострадали при взрыве в пункте быстрого питания Burger King в центре Ереванa. Об этом в беседе с журналистами сообщил представитель МЧС Армении, передает Радио Азатутюн.

«Пострадавших восемь, в том числе менеджер пункта питания 19-летняя Заруи Мелконян. Она была рядом с [кислородным] баллоном. На данный момент есть угроза жизни одной из пострадавших – 8-летней девочки Рубины Маркосян. Среди пострадавших есть граждане России (3 человека), Ирана (2 человека)», — сообщил подполковник МЧС Тигран Костанян.

Директор медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич», куда были доставлены пострадавшие от взрыва, в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что у одной из пострадавших, 8-летней Рубины Маркосян, повреждено бедро, ее сейчас оперирует.

«Состояние других оценивается как удовлетворительное», — сказал Ара Минасян.

Позже врачи сообщили, что состояние всех пострадавших стабильное. Среди пострадавших пятеро детей. В медцентр также прибыл спикер парламента Армении, известный в стране педиатр Ара Баблоян.

По данным МЧС, вчера в 20:44 в пункте быстрого питания Burger King, расположенном по адресу Северный проспект, 5 произошел взрыв, есть жертвы. Согласно предварительному заключению, на объекте общепита взорвался кислородный баллон на кухне.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении позже обнародовало имена пострадавших при взрыве: Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин Ирана) Алена Агапова (15 лет, гражданка России), Лиза Абрамова (15 лет, гражданка России), Ярослав Любенко (15 лет, гражданин России), Зейна Хусеини (24 года, гражданка Ирана).

Фото — Радио Азатутюн