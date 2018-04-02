Турция обвинила Гюлена в организации убийства посла России в Анкаре

Голос Америки. Турецкое государственное информагентство Anadolu сообщает о выдаче ордеров на арест проживающего в США мусульманского проповедника и еще семерых человек, как утверждается, причастных к убийству российского посла в Турции.

Напомним, что посла РФ в Турции Андрея Карлова застрелил полицейский на фотовыставке в Анкаре 19 декабря 2016 года. Сотрудник полиции по имени Мевлют Мерт Алтинтас, в момент нападения не находившийся при исполнении обязанностей, был впоследствии застрелен полицией.

По сообщениям турецкого информагентства, проповедник Фетхулла Гюлен и еще семь человек обвиняются в попытке «нарушить конституционный порядок» и «преднамеренном убийстве».

Турецкие власти считают, что убийца Карлова был связан с Гюленом, которого в Турции также обвиняют в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года. Гюлен эти обвинения отвергает.

В Турции считают, что убийство Карлова было нацелено на срыв нормализации отношений между Анкарой и Москвой.

Фото — Голос Америки