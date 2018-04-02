Почему Виген Саргсян ищет кадры не у себя?

Виген Саргсян был назначен министром обороны 3 октября 2016 года, спустя 6 месяцев после 4-дневной войны. Инициативы Вигена Саргсяна почти за 1,5 года со дня назначения свидетельствуют о том, что он не связывает особых надежд с военно-учебными заведениями возглавляемого им министерства обороны.

Виген Саргсян инициировал программы «Это я», «Честь имею», целью которых было удержать в армии за счет высокой зарплаты тех, кто не желал становиться военным после установленного законом 2-летнего срока обязательной службы. А теперь Виген Саргсян предлагает правительству дать возможность проходить военную подготовку в военно-учебных заведениях Министерства обороны и служить в армии студентам прочих вузов. Эта программа, как и программы «Это я» и «Честь имею», вынесена на общественное обсуждение.

В системе Минобороны имеются свои военно-учебные заведения. Например, с 1993 года действует Военно-авиационный университет им. Арменака Ханферянца, с 1994 года – Военный университет им. Ваазгена Саргсяна. Согласно Министерству обороны, эти военно-учебные заведения призваны готовить для армии высококачественные офицерские кадры, и учебный процесс совершенствуется ежегодно. 29 января 2015 года в Военном университете им. Вазгена Саргсяна был убит курсант Айказ Барсегян. Согласно материалам дела, это было групповое убийство, один из убийц – сын заместителя начальника университета. Это значит, что за более чем 20 лет своего существования университет так и не стал кузницей офицеров, и о каком еще усовершенствовании тут может идти речь, а сын заместителя начальника университета оказался в вузе не ради того, чтобы стать офицером. Да и вуз не вуз.

Не исключено, что эта трагедия стала причиной того, что министр обороны Виген Саргсян пытается укомплектовать армию студентами, не обучающихся в вузах системы Минобороны и поэтому инициирует такие программы, как «Это я», «Честь имею». Я понимаю Вигена Саргсяна. Но не понимаю того, почему Виген Саргсян не инициирует чистку тех военно-учебных заведений МО РА, где занимаются не пестованием офицеров, а убивают будущего офицера.

Многие расходы на оборону являются секретными, и это естественно. Неестественно то, что Виген Саргсян, серьезно сомневаясь в эффективности расходов, выискивая кадры вне своей системы, не пытается повысить эффективность расходов в системе министерства обороны, серьезно изменить устои в военном университете имени Вазгена Саргсяна, отношение к потерям, исключить ставящих себя выше закона сыновей руководителей. Убийство курсанта Айказа Барсегяна – единственный громкий случай смерти, и в то же время доказательство криминальных нравов, царящих в этом вузе. Кто знает, сколько курсантов были унижены разбойничьей шайкой какого-либо сынка высокопоставленных чиновников, и в глазах и умах скольких армян потеряла свою репутацию армия? Преступная халатность начальника-отца и сын-убийца нанесли непоправимо болезненный удар по военному университету имени Вазгена Саргсяна. И теперь Виген Саргсян пытается военную подготовку этого учебного заведения с дурной славой организовать для студентов других вузов. Если ему это удастся, я буду только рада. За армию. А если не удастся, станет грустно. В первую очередь, за армию. А затем из-за того, что Виген Саргсян, как и большинство должностных лиц Армении, не попытался очистить доверенную ему систему от всяческого рода банд.

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

31.03.2018г