Виген Саргсян: мы очень четко отличаем наши стратегические цели и задачи от тактических

Когда мы вернем обратно высоты в Джебраиле? Герои апрельской войны пытались удержать эти 800 гектаров ценою жизни, есть ли сейчас необходимость в возвращении этих 800 гектаров? Эти вопросы журналисты задали сегодня министру обороны Вигену Саргсяну по время посещения Пантеона «Ераблур».

«Мы видим необходимость в надежной обороне наших передовых позиций, мы видим нашу задачу, чтобы то перемирие, которое гарантирует право народа Арцаха жить свободно, не дало трещину или изменило реалии настолько, что сделает невозможным или бессмысленным продолжать процесс мирных переговоров. Мы видим одну задачу – ежедневно надежно держать нашу оборону, и мы очень четко отличаем наши стратегические цели и задачи от тактических», – ответил он.

Министр не ответил на вопросы относительно сохранения своего министерского портфеля или перехода в МИД.