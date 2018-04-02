«Защита страны не может быть частичной или возложенной на плечи части общества»: Виген Саргсян

«Строительство армии, как и государственное строительство, является постоянным процессом. В любой момент люди, считающие, что они сделали все на этом этапе, должны прокладывать путь с новыми мыслями и новыми идеями для продолжения этого процесса. Насколько бы ни были болезненными и трагическими потери наших соотечественников во время апрельских событий, иного способа защитить свою страну по сей день не нашла ни одна армия, пусть даже самая сильная армия мира», – сказал сегодня в беседе с журналистами министр обороны Виген Саргсян во время посещения Пантеона «Ераблур», говоря о тех выводах, которые были сделаны после апрельской войны.

Он сказал, что военная служба всегда связана с опасностью, жертвами и идеей защиты страны даже ценой жизни. По словам министра, при посещении любого военного кладбища возникает необратимое чувство боли и утраты, в то же время вызывает гордость за пройденный путь людьми, которые держат нашу страну цветущей, а границы неприступными. «Мы обязаны, конечно, создать условия и среду, достаточные для того, чтобы эта защита была более эффективной».

Что изменилось за два года после апрельской войны, Виген Саргсян ответил: «Самое главное, что произошло за эти годы, я не связываю это даже с апрелем, я думаю, что это очень важный эволюционный процесс, и мы, как общество, осознали, что защита страны не может быть частичной или возложена на плечи только части общества, или вообще оторванный об образа жизни государства. Я думаю, мы поняли, что защита страны – это образ жизни всего общества, всей страны и всей государственной системы. Я думаю, что это является основой наших дальнейших шагов, всех программ, которые нам необходимо претворить в жизнь, чтобы в качестве нации-армии быть готовыми защитить нашу страну, нашу цивилизацию, то огромное наследие, которое мы, как народ, накопили за тысячелетия.

Наша борьба не начинается и не заканчивается в Карабахе, мы не можем рассчитывать наши силы только задачей по сохранению наших границ по всей ее протяженности. Мы, как общество, должны быть готовы двигаться вперед, развиваться, развиваться быстро и в то же время сделать достаточно для защиты этого развития. В этом весь завет. Я не думаю, что какой-либо министр обороны должен иметь право глядя в глаза нашему обществу говорить, что мы – это все, все у нас прекрасно и у нас нет проблем».

Виген Саргсян заверил, что они работают, и будут работать очень последовательно над повышением боеспособности и поддержанием авторитета армии на том уровне, на котором мы вышли из Карабахской войны после подписания соглашения о прекращении огня.