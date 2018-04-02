Достигнута договоренность в вопросе о «ребрендинге» Дома-музея им. Исаакяна

Министр Армен Амирян с заместителем Арев Самуэлян и начальником Управления культурного наследия Севаком Казаряном посетили Дом-музей Аветика Исаакяна, чтобы на месте оценить, как можно активизировать посещаемость дома-музея, сделав его более привлекательным для посетителей.

За два дня до этого визита, во время обсуждения в министерстве отчета за 2017 год, и министр Амирян, и директор музея Анжела Хоренян посчитали интерес к Дому-музею Варпета недостаточным, и была достигнута договоренность об оценке возможности «ребрендинга» музея.

В результате обхода Дома-музея с внуком поэта – Авиком Исаакяном, и руководством музея министр Амирян предложил обновить постоянную экспозицию, используя в нем и виртуальные технологии, подумать над организацией временных экспозиций уникальных книг библиотеки музея, картин и скульптур (может, даже за пределами музея), об использовании в демонстрациях песен на стихи, написанных Исаакяном…

Интересные идеи родились и относительно использования дворика Дома-музея.

В этом красивом особняке, расположенном на улице Заробяна (параллельной проспекту Баграмяна), Аветик Исаакян прожил последние 10 лет своей жизни.

Отдел по связям с общественностью аппарата Министерства культуры РА