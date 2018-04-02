Президент Латвии утвердил перевод обучения в русских школах на латышский язык

Deutsche Welle. Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании о постепенном переводе школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке.»Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это создаст более сплоченное общество и сильное государство», — говорится в сообщении пресс-службы президента, обнародованном в понедельник, 2 апреля.

В документе подчеркивается, что дети по-прежнему будут иметь возможность изучать предметы по культуре и идентичности нацменьшинств, культивировать свои корни и диверсифицировать свою личность, а также изучать значительную часть предметов в начальной школе на родном языке.

Недовольство России

Перевод на обучение на латышском будет осуществляться постепенно с 2019-20 учебного года и полностью завершится к 1 сентября 2021 года. Ранее МИД России раскритиковал принятый в Латвии закон об образовании, предупредив, что он еще более осложнит двусторонние отношения между Россией и Латвией.

И. о. советника президента Латвии по связям с прессой Кристине Клявиниеце заявила, что Латвия не будет комментировать это заявление Москвы. Эти заявления может комментировать только сама Россия, отметила она.

Согласно статистическим данным за 2017 год, доля русских в Латвии составляет 25,4 процента населения страны.

На снимке — протест сторонников сохранения русских школ в Латвии Фото — Deutsche Welle