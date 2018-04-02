Гагик Меликян: «Армении выгодно, чтобы все члены блока «Елк» продолжали свою деятельность со здоровым образом жизни»

На вопросы газеты «Аравот» отвечает секретарь парламентской фракции РПА Гагик Меликян.

– Члены партии «Гражданский договор» и их сторонники 1 апреля начали пеший марш с площади Вадананц в Гюмри. Политическое движение под лозунгом «Мой шаг» будет продолжаться 14 дней и завершится в Ереване планируемым 4-дневным митингом. Он направлен против премьерства Сержа Саргсяна и воспроизводства РПА. На Ваш взгляд, прислушается ли народ к призывам оппозиционного деятеля, присоединится ли и поведет борьбу против воспроизводства Сержа Саргсяна?

– Думаю, народ не пойдет за Николом. Но для собственного здоровья Никол совершает довольно полезное дело.

– В свое время лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян тоже проводил на площади Свободы голодовку, совершал прогулки по Еревану – против режима. Вы и тогда иронизировали – прогулки ради собственного здоровья.

– Он тоже совмещал приятное с полезным. Я думаю, что господин Никол Пашинян идет по тому же пути, совмещая полезное с приятным, и занимается довольно серьезным делом для здоровья.

– Что дают обществу в политическом смысле, по Вашему мнению, здоровье наших оппозиционных деятелей и приятные прогулки?

– Улыбку.

– После политического пешего марша, по Вашему мнению, останется партия «Гражданский договор» в блоке «Елк»? Захотят ли разделить ответственность за шаги «Гражданского договора» другие партии блока – «Просвещенная Армения» и «Республика»?

– Блок политических сил не всегда обязательно должен разваливаться после шагов, совершенных отдельными политическими деятелями. Думаю, что, да, найдут выходы и продолжат совместную работу.

– РПА выгодно, чтобы блок «Елк» развалился, или продолжил нормально работать?

– РПА выгодно, чтобы все члены блока «Елк» продолжали свою деятельность, ведя здоровый образ жизни. Никол Пашинян способствует этому.

– РПА естественно, не намерена оставлять власть.

– Власть РПА дал народ, до 2022 года.

– То есть, если сейчас сложится ситуация, когда народ с Николом Пашиняном выйдет на улицу и будет требовать отставки РПА, вы все равно не оставите власть?

– Вы думаете, что весь народ выйдет на улицу с Николом Пашиняном? Я так не думаю.