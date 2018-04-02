Беспилотник «Почты России» взлетел с посылкой и сразу «торжественно» разбился в ближайшее здание: видео

«Медуза». «Почта России» провела в Улан-Удэ испытания дрона для доставки посылок. Первый запуск оказался неудачным: беспилотник с двухкилограммовым грузом быстро набрал высоту и врезался в ближайший дом.

Дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, которое находится в 15 километрах от столицы Бурятии. Местные издания отмечают, что во время крушения никто не пострадал. Сотрудница правительства Бурятии рассказала РИА Новости, что посылка не пострадала, однако сам дрон не подлежит восстановлению. По информации «Московского комсомольца», дрон обошелся «Почте России» в 1,2 миллиона рублей.

На торжественной церемонии запуска присутствовали директор «Почты России» Николай Подгузов и глава республики Алексей Цыденов. «Я очень рад, что мы сегодня здесь запускаем этот проект, который должен стать успешным», — заявил Подгузов. В свою очередь Цыденов подчеркнул, что Бурятия планирует запустить собственное производство беспилотников.

После того, как дрон упал, Цыденов заявил, что устройство «сбили с толку» точки Wi-Fi, расположенные в ближайших домах.

Пресс-служба «Почты России» заявила, что организация была гостем на «эксперименте по запуску беспилотного летательного аппарата», который проводила компания «Рудрон/Экспедитор 3М». Представитель «Рудрон/Экспедитор 3М» сообщил, что при запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования.

Фото — Спутник-Узбекистан