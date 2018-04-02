«С нездоровыми подходами второй полюс не сформируешь»: Хосров Арутюнян – о борьбе Никола Пашиняна

«По моему представлению, это не преследует цель по оказанию серьезного содержательного влияния на политические процессы», – в беседе с Aravot.am сказал депутат фракции РПА Хосров Арутюнян, коснувшись пешего марша, организованного входящей во фракцию «Елк» партией «Гражданский договор».

Напомним, что пеший марш «Гражданского договора» начался 1 апреля из города Гюмри. Цель – предотвратить избрание Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении и воспроизводство РПА. После 14-дневного пешего марша планируется проведение в течение 4 дней круглосуточных митингов на площади Свободы.

Во всем этом Хосров Арутюнян видит намерение создать и развить нездоровую атмосферу. В беседе с нами он воздержался от дискуссии на эту тему или с тем, чтобы согласиться с точкой зрения, что Никол Пашинян в свое время развалил блок АНК, и теперь разрушает блок «Елк». Он говорит: «Время покажет. Но то, что в «Елк» возникли проблемы и причиной тому не РПА и не власть, это очевидно».

Исходя из того, что остальные члены блока не участвуют в этой форме борьбы «Гражданского договора», а также учитывая распространенное «Просвещенной Арменией» заявление и разные интервью ее членов, депутат РПА считает и констатирует, что такая форма борьбы не приветствуется внутри блока или же она не воспринимается всеми однозначно. «Очевидно, не так ли, что если вы действительно думаете о создании второго оппозиционного полюса, этот второй полюс вы не можете строить на основе нездоровых, деструктивных подходов.

Как правило, у нас уже на протяжении 20-25 лет постоянно демонстрируемое поведение оппозиции заключается в следующем: если ты оппозиция, то ты против всего, ты вообще против, ты категорически против властей, президента. Если ты не высказываешься решительно против, в таком случае, если даже ты выражаешь конструктивные мысли, которые не совпадают с точкой зрения власти, ты уже не оппозиция. Ты должен обязательно материться. Раз не материшь, значит, ты не оппозиция. Но это не содержит конструктивного, содержательного развития, сколько бы мы не желали этого. И наша 30-летняя история свидетельствует об этом», – сказал Хосров Арутюнян.