The Times: Вести бизнес с Россией это все равно, что вести бизнес с мафией

Газета Times пишет о призывах в адрес крупнейших британских компаний отказаться от участия в Российском экономическом форуме в Санкт-Петербурге из-за резкого ухудшения отношений между Британией и Россией после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Публикацию цитирует Русская служба ВВС в обзоре сегодняшней британской прессы,

Форум должен состояться в Санкт-Петербурге 24-26 мая, за три недели до чемпионата мира по футболу, при участии президента России Владимира Путина.

«Для любого уважающего себя главы компании было бы крайне глупо отправлять кого-либо на этот форум», — цитирует издание руководителя фонда Hermitage Capital Билла Браудера, который, в прошлом был одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую экономику.

«Вести бизнес с Россией это все равно, что вести бизнес с мафией», — добавляет Браудер в статье Times.

Среди тех, кто посещал форум в прошлом году, были главы BP и Royal Dutch Shell, напоминает Times. Отправятся ли они на форум в этом году, в компаниях сказать отказались.

Исполнительный директор Российско-британской торговой палаты (РБТП) Альф Торрентс подтвердил изданию, что в этом году на форум не поедет.