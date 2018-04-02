Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:48 | Апрель 2 2018
14:48 | Апрель 2 2018

16 лет назад в этот день «А1+» лишили эфира: видео

16 лет назад в этот день «А1+» лишили эфира: видео

2 апреля 2002 года была лишена эфира телекомпания «А1+», и Армения по шкале оценки свободы прессы оказалась в числе «несвободных стран».

Григор Амалян больше не руководит Национальной комиссией по телевидения и радио, но его имя навсегда осталось связанным с лишением «А1+» эфира.

Компания «Шарм» так и не заняла эту частоту, но ее имя навсегда связалось с лишением эфира «А1+».

Как была лишена телеэфира «А1+», что произошло потом, можно вспомнить, просмотрев даже архивные кадры – заседание НКТР, акции протеста, решение Европейского суда…

А несколько вопросов пока еще четкого ответа не получили.

Подробности читайте здесь на сайте «А1+» 

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Пресса

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда