16 лет назад в этот день «А1+» лишили эфира: видео

2 апреля 2002 года была лишена эфира телекомпания «А1+», и Армения по шкале оценки свободы прессы оказалась в числе «несвободных стран».

Григор Амалян больше не руководит Национальной комиссией по телевидения и радио, но его имя навсегда осталось связанным с лишением «А1+» эфира.

Компания «Шарм» так и не заняла эту частоту, но ее имя навсегда связалось с лишением эфира «А1+».

Как была лишена телеэфира «А1+», что произошло потом, можно вспомнить, просмотрев даже архивные кадры – заседание НКТР, акции протеста, решение Европейского суда…

А несколько вопросов пока еще четкого ответа не получили.

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