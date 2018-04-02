Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:20 | Апрель 2 2018
14:20 | Апрель 2 2018

В Азербайджане завели «уголовное дело» против работающих в Арцахе армянских горнодобывающих компаний

В Азербайджане завели «уголовное дело» против работающих в Арцахе армянских горнодобывающих компаний

Радио Азатутюн. Генпрокуратура Азербайджана начала уголовное дело против компаний, занимающихся добычей золота и ряда других драгоценных металлов на территории Нагорного Карабаха и на прилегающих территориях. Об этом сообщает азербайджанское информагентство «Туран» со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Согласно сообщению, среди компаний, которые находятся в центре расследования, такие как Vallex Group, Base Metal, ACP и ряд других организаций и физических лиц.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям – незаконное предпринимательство и незаконное пересечение госграницы Азербайджана, сообщает агентство «Туран».

Фото — Радио Азатутюн

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Рубрики: Международные, Экономика

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