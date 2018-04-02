Никол Пашинян предупреждает: за ними следовала машина

Члены партии «Гражданский договор» организовали вчера утром посадку деревьев на территории лагеря, который они разбили в селе Джаджур. Никол Пашинян заявил, что они сажают деревья суверенитета. Он также спросил у своих единомышленников и соратников по партии, находящихся в лагере, хотят ли он что-то добавить? В ответ Арарат Мирзоян заявил, что этим было уже все сказано.

Напомним, что 31 марта начался пеший марш партии «Гражданский договор» под девизом «Из Джаджура ­– до площади Свободы». Цель марша – предотвратить избрание Сержа Саргсяна премьер-министром и воспроизводство РПА. После двухнедельного пешего марша планируются 4-дневные круглосуточные митинги на площади Свободы.

Никол Пашинян сообщил, что ночью к ним присоединился и его сын – Ашот Пашинян.

Член фракции «Елк» Совета старейшин Еревана Араик Арутюнян сказал, что они искренни в своих действиях, остается только, чтобы к борьбе присоединился народ. Он уверен, что сумеют достичь серьезных успехов.

Ален Симонян заметил, что самая большая победа дьявола в том, что он сумел убедить людей, что его не существует, и экстраполировал это на нынешнюю ситуацию в Армении: «Самая большая ложь РПА в том, что их власть невозможно сменить». Он призвал людей присоединиться к ним и власть РПА сама потерпит крах.

Никол Пашинян также заявил, что в 500-600 метрах от их места, где они устроили лагерь, вчера дежурила машина. Если это полиция, то он удивляется, почему они не следуют за ними официально и на полицейской машине? Говорит, это публичное мероприятие: «Мы не возражаем. Зачем надо скрытно, это публичное мероприятие». Если не полиция, – обращается к полиции Пашинян, – выясните, что это за машина, почему она следует за ними?

Никол Пашинян коснулся вопроса веры или не веры, доверия или недоверия к их борьбе и принимаемым шагам. Он сказал: мы не ставили задачей, чтобы нам поверили. Наша задача, чтобы граждане Армении поверили в свои силы. «Хочу сказать, что митинг, который начнется 13 апреля, в 6 часов вечера, не закончится 13-го или 14-го апреля. Наша задача в эти дни обеспечить такую массу и такое количество, чтобы суметь более убедительно представить наши аргументы. Место работы и меня, и Арарата Мирзояна, и Лены Назарян, и других – Национальное Собрание. Мы ходим на место нашей работы и будем ходить. Но чем сильнее поддержка народа, тем эффективней будет наше вхождение в парламент. И эта борьба, и слово принадлежит народу, а наша скромная роль заключается в организации всего этого».