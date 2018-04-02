Греция предупредила Турцию: греческий суверенитет над островами безоговорочен

Министерство иностранных дел Греции заявило, что греческий суверенитет над островами Имиа безоговорочный, а Турции следует «взвешивать слова» по этому поводу. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ekathimerini.

«Турция ошибается, если считает, что она может нарушать международное право без последствий, как делает в других точках вокруг нее. Мы рекомендуем ей взвешивать свои слова», — заявили в Афинах.

Заявление Греции появилось после высказываний представителя МИД Турции Хами Аксоя о том, что два острова в Додеканесском архипелаге в Эгейском море «принадлежат Турции».

В Анкаре настаивают, что Греция не имеет права включать эти острова в экологическую программу Евросоюза Natura 2000 согласно нового природоохранного закона.

«Нет никаких сомнений относительно суверенитета Турции над островами Кардак (в греческом варианте Имиа, — ред.). Мы хотели бы подчеркнуть, что греческий закон не будет нести никаких правовых последствий в отношении споров, существующих между Турцией и Грецией в Эгейском море», — заявили в Анкаре.

Напомним, 12 февраля катер турецкой береговой охраны протаранил греческое судно, которое стояло на якоре вблизи островов Имиа.

Острова расположены всего в семи километрах от турецкого курортного города Бодрум на юго-западе страны. Турция ставит под сомнение греческий суверенитет над ними.

Спор об их принадлежности начался в январе 1996 года, когда обе страны направили своих морских пехотинцев на два соседних острова. В ходе конфликта погибли трое греческих военных.

Фото — Ekathimerini